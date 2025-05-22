Второй поток «Времени героев» начнет свое обучение в июне

Целью программы «Время героев» является подготовка участников спецоперации для работы на руководящих должностях в органах власти. Программа реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС и мастерской управления «Сенеж». Создать такую программу в феврале 2024 г. предложил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Первый поток, куда отобрали 83 человека, начал обучение 27 мая 2024 г. Программа включает в себя четыре образовательных модуля. Из тех модулей, что уже прошли и сейчас идут, – это «Государственная политика и система государственного управления», «Экономика, государственные финансы, инвестиции и коммуникации», «Региональное и муниципальное управление». Также программа предполагает проектную работу и стажировку в органах власти. По итогам обучения участники получают диплом магистра и диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление».