Второй поток «Времени героев» начнет свое обучение в июне

Второй поток «Времени героев» начнет свое обучение в июнеНа него отобрали 85 участников спецоперации
Второй поток кадровой программы «Время героев» начнет свое обучение в июне. Об этом «Ведомостям» сказали двое источников, близких к администрации президента. Набор обучающихся на второй поток завершен, сообщила пресс-служба «Времени героев». В ходе заседания общественного совета конкурса 21 мая объявили, что были отобраны 85 человек.
На второй поток программы подали заявки 21 644 участников спецоперации, более 60% из них прошли этапы регистрации и отбора. «Среди ключевых критериев у нас были воинские заслуги, высокий управленческий опыт – как гражданский, так и боевой», – сказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Из 85 отобранных 48 человек подавали заявки на второй поток, а 37 – на первый поток (тогда поступило более 44 000 заявок). Сенатор Александр Карелин заявил, что среди «выбранных участников второго потока 31 Герой России, 72 кавалера ордена Мужества».
Из участников первого потока 42 человека получили назначения в органы исполнительной и законодательной власти, общественные организации и госкорпорации, сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. К примеру, Артем Жога был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – врио губернатора Тамбовской области, Алексей Кондратьев – сенатором, Денис Диденко и Антон Шорохов – главными советниками управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, Артур Орлов – председателем правления «Движения первых», Виталий Дроздов – вице-президентом ПАО «Ростелеком» и др. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк стала врио главы Еврейской автономной области.
Целью программы «Время героев» является подготовка участников спецоперации для работы на руководящих должностях в органах власти. Программа реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС и мастерской управления «Сенеж». Создать такую программу в феврале 2024 г. предложил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Первый поток, куда отобрали 83 человека, начал обучение 27 мая 2024 г. Программа включает в себя четыре образовательных модуля. Из тех модулей, что уже прошли и сейчас идут, – это «Государственная политика и система государственного управления», «Экономика, государственные финансы, инвестиции и коммуникации», «Региональное и муниципальное управление». Также программа предполагает проектную работу и стажировку в органах власти. По итогам обучения участники получают диплом магистра и диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление».