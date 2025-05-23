Что означают заявления Лаврова о перспективах переговоров с Украиной

Что означают заявления Лаврова о перспективах переговоров с УкраинойМосква по-прежнему намерена требовать устранения первопричин конфликта
Россия ожидает второго раунда прямых переговоров с Украиной и готовит свой вариант меморандума по прекращению огня для передачи Киеву. При этом сроков второй встречи пока нет, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Да, мы за переговоры. Да, будет второй раунд. Они [украинская сторона] это подтвердили. Это уже позитивное развитие», – сказал Лавров на конференции высокого уровня «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов» под эгидой Дипломатической академии МИД России (цитата по «Интерфаксу»).
О том, что стороны условились провести вторую встречу и каждая подготовит меморандумы, касающиеся возможных параметров будущего перемирия, стало известно по итогам заявлений глав делегаций двух стран – помощника президента России Владимира Мединского и министра обороны Украины Рустема Умерова 16 мая. Тогда произошли первые с апреля 2022 г. переговоры двух стран. В мае в Стамбуле стороны договорились как минимум об одном практическом результате – обмене военнопленными «1000 на 1000». Соответствующими списками Киев и Москва обменялись 22 мая, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Говоря о меморандумах по перемирию, которые анонсировались в Стамбуле, Лавров уточнил, что как минимум с российской стороны работа над ним «ведется». «Не знаю, как с той стороны, но наша работа уже в продвинутой стадии, и мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум, как и договорились, и будем рассчитывать, что они сделают [то же самое]», – сказал он.
Лавров отметил, что в основе российского проекта меморандума лежит устранение первопричин конфликта. «Мы его уже фактически составляем, исходя из принципиальнейших вещей, исходя из того, что за первопричины лежат в основе этого конфликта и как эти первопричины надо, как раковую опухоль, удалить», - пояснил российский министр, не уточнив суть этих предложений.
Мединский и Умеров еще 16 мая подтвердили договоренность провести вторую встречу, не уточняя ее места. Лавров также фактически подтвердил информацию источников Bloomberg о том, что Россия не хочет переносить переговоры в Ватикан, как то предложил неделей ранее папа римский Лев XIV. Среди причин собеседники агентства называли подписание Италией, территорией которой окружен Ватикан, Римского статута, обязывающего власти страны арестовать президента Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда.
«Там фантазируют многие люди, когда, где она [встреча] состоится. Нет у нас никаких сейчас идей, но скажу честно. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров. Немножко это неэлегантно, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин [конфликта]», – сказал Лавров.
Заявления Лаврова действительно выглядит как сигнал Западу о том, что чрезмерное давление, угрозы и введение новых санкций, таких, как 17-й пакет от ЕС, могут навредить и без того хрупкому мирному процессу вокруг Украины, который Россия пока намерена продолжать, отмечает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. По сути, это попытка отстоять приоритеты Москвы, считает эксперт. Нежелание переносить переговоры в Ватикан может быть связано и с тем, чтобы не дать США дополнительный рычаг давления на Россию – риторический и психологический, полагает он.
Римско-католическую церковь возглавил папа американского происхождения, подчеркивает Кошкин. Кроме того, он отмечает «явное стремление Трампа задействовать этот человеческий и религиозный ресурс».
Санкции США: насколько они реальны
Заявление российского министра сделано после того, как в США участились заявления и утечки в прессу о борьбе за введение против России новых жестких санкций. Это якобы должно действовать как рычаг давления на Москву из-за отсутствия прогресса в переговорах с Украиной. Речь идет о законопроекте о пошлинах в размере 500% на импорт из стран, закупающих у России нефть, газ, уран и другие ресурсы.
Автором законопроекта являются сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм и демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь. Грэм в начале мая заявил, что добился поддержки своей инициативы от 72 сенаторов. Как пишет The Wall Street Journal, в списке соавторов законопроекта – лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн (Южная Дакота) и лидер демократов Чак Шумер (Нью-Йорк). А 23 мая издание New Lines со ссылкой на источник, близкий к госсекретарю США Марко Рубио сообщил, что тот выступает за введение этих санкций, а президент страны Дональд Трамп – против. Трамп и ранее рассматривал тарифы как способ воздействия на Москву в украинском конфликте, а в начале мая допустил, что может подписать законопроект Грэма. Но окончательное решение он связал с позицией Москвы по урегулированию конфликта.
А после третьего с момента вступления в должность президента США телефонного звонка с президентом России Владимиром Путиным 19 мая американский лидер сообщил, что не намерен сейчас вводить антироссийские санкции. Путин, рассказывая о деталях звонка во время выступления в «Сириусе» под Сочи отметил, что Россия допускает подписания меморандума о прекращении огня в случае соответствующих договоренностей. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, признав «тупик» в переговорах России и Украины, назвал телефонный разговор Трампа и Путина попыткой из него выйти. Примечательно, что после серьезных январских санкций уходившей администрации Джо Байдена США не вводили крупных ограничений против России уже почти пять месяцев.
Если законопроект о санкциях поддержит заявленное количество республиканцев, никто в последний момент не отзовет свой голос и не возникнут прочие процедурные сложности на этапе межпалатной «сверки часов» (как было в 2017 г. во время разработки билля CAATSA о санкциях против Ирана, России и Северной Кореи, все же ставшего впоследствии законом), то шансы на прохождение достаточно высоки, отмечает Кошкин.
«Интрига только в том, захочет ли Трамп накладывать на него вето и давать лишний раз повод оппонентам для обвинений в подыгрывании Кремлю. Судя по его первому президентскому сроку, шансы на то, что он заблокирует инициативу, невелики. Но Трамп доказал, что умеет и удивлять», – заключил американист.