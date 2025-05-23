Что означают заявления Лаврова о перспективах переговоров с Украиной

Автором законопроекта являются сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм и демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь. Грэм в начале мая заявил, что добился поддержки своей инициативы от 72 сенаторов. Как пишет The Wall Street Journal, в списке соавторов законопроекта – лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн (Южная Дакота) и лидер демократов Чак Шумер (Нью-Йорк). А 23 мая издание New Lines со ссылкой на источник, близкий к госсекретарю США Марко Рубио сообщил, что тот выступает за введение этих санкций, а президент страны Дональд Трамп – против. Трамп и ранее рассматривал тарифы как способ воздействия на Москву в украинском конфликте, а в начале мая допустил, что может подписать законопроект Грэма. Но окончательное решение он связал с позицией Москвы по урегулированию конфликта.