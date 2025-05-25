ВС России после освобождения Курской области создают зону безопасностиГруппировка войск «Север» оттесняет противника от госграницы
Подразделения группировки войск «Север» после освобождения от украинских сил территорий Курской области создают зону безопасности вдоль государственной границы РФ. Об этом сообщил начальник пресс-центра российской группировки войск Ярослав Якимкин.
По его данным, только за последнюю неделю бойцы взяли под свой контроль населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области. Российские военнослужащие также продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области, добавил он.
«В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов», – сказал начальник пресс-центра.
26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. По данным Минобороны, остатки подразделений ВСУ выдавлены за пределы госграницы.
20 мая Путин лично посетил Курскую область впервые после полного освобождения региона. Затем глава государства заявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины» и призвал как можно скорее начать восстановление разрушенной инфраструктуры в приграничных районах.