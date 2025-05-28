Что обсуждали Путин и глава президентского совета Йемена Аль-Алими в Кремле

Аль-Алими сказал, что рад быть в Москве в тот месяц, когда Россия праздновала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. «В первую очередь, я прибыл сегодня сюда, чтобы поблагодарить вас за поддержку законного правительства Йемена после переворота, совершенного хуситами при поддержке Ирана», – сказал лидер Йемена. Аль-Алими отметил поддержку Йемена со стороны Советского Союза, в том числе в годы войны. По его словам, благодаря этой поддержке было многое сделано и в Йемене рассчитывают, что Россия также будет помогать возвращать «мир, стабильность и безопасность» в стране. Аль-Алими поблагодарил Путина за поддержку йеменских студентов, а также напомнил, что у многих йеменцев супруги – россиянки. Он отметил, что и в его делегации есть выпускники российских вузов. «Мы стремимся к восстановлению государственных институтов, что будет способствовать восстановлению мира. Мы благодарны Саудовской Аравии за усилия по поддержке мира в нашей стране. К сожалению, хуситское движение совершило переворот. Мы все еще верим в мир, верим в возвращение стабильности», – сказал лидер Йемена.