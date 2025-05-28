Что обсуждали Путин и глава президентского совета Йемена Аль-Алими в Кремле

Что обсуждали Путин и глава президентского совета Йемена Аль-Алими в КремлеИностранный лидер получил приглашение на саммит «Россия – Лига арабских государств»
Владимир Путин в Кремле 28 мая провел переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими. Аль-Алими прибыл в Россию с официальным визитом. До встречи с президентом делегация Йемена возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Последний раз встреча на высшем уровне, тогда с президентом Йемена Абдраббо Мансуром Хади, была у Путина в 2013 г.
Президент России поблагодарил Аль-Алими за приезд в Москву и поздравил его с национальным праздником – «35-летием йеменского единства». Взаимодействие между Россией и Йеменом всегда носило дружеский характер, еще в 1928 г. были установлены дипломатические отношения, сказал Путин. Сейчас в Йемене возобновляет работу посольство России. По словам президента, благодаря советским и российским специалистам в Йемене были созданы многочисленные объекты промышленности и инфраструктуры. Также Россия и Йемен взаимодействуют на международной арене. Путин пригласил Аль-Алими принять участие в октябре в Москве в саммите «Россия – Лига арабских государств». Путин считает, что между Россией и Йеменом «много перспективных направлений», в том числе в торгово-экономической сфере. Сейчас торговый оборот между странами $400 млн, перспективы есть в сельском хозяйстве и рыболовстве. Еще одно из «значимых направлений нашего взаимодействия» – подготовка кадров, сказал Путин, – сейчас в России обучается 1500 жителей Йемена.
Аль-Алими сказал, что рад быть в Москве в тот месяц, когда Россия праздновала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. «В первую очередь, я прибыл сегодня сюда, чтобы поблагодарить вас за поддержку законного правительства Йемена после переворота, совершенного хуситами при поддержке Ирана», – сказал лидер Йемена. Аль-Алими отметил поддержку Йемена со стороны Советского Союза, в том числе в годы войны. По его словам, благодаря этой поддержке было многое сделано и в Йемене рассчитывают, что Россия также будет помогать возвращать «мир, стабильность и безопасность» в стране. Аль-Алими поблагодарил Путина за поддержку йеменских студентов, а также напомнил, что у многих йеменцев супруги – россиянки. Он отметил, что и в его делегации есть выпускники российских вузов. «Мы стремимся к восстановлению государственных институтов, что будет способствовать восстановлению мира. Мы благодарны Саудовской Аравии за усилия по поддержке мира в нашей стране. К сожалению, хуситское движение совершило переворот. Мы все еще верим в мир, верим в возвращение стабильности», – сказал лидер Йемена.
На переговорах планируется обсудить перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях и темы региональной повестки, сообщала пресс-служба Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что встреча будет в узком составе, а потом переговоры пройдут в формате официального завтрака. До переговоров в Кремле Аль-Алими также в Москве встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер заявил, что российские депутаты готовы «делиться с йеменскими коллегами опытом законотворчества по интересующим их вопросам», сообщала пресс-служба нижней палаты.
Аль-Алими возглавил президентский совет Йемена в апреле 2022 г. после того, как прежний президент Абдраббо Мансур Хади объявил о формировании нового государственного органа на территориях, которые подконтрольны международно признанным властям. Гражданская война в Йемене между законными властями и хуситами идет с 2014 г.
Россия никогда не связывала себя с какой-либо из сторон в конфликте между правительством Йемена, базирующемся на юге страны, и контролирующими север и столицу хуситами, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Именно президентскому совету, контролирующему преимущественно юг Йемена и Аден, во главе с Рашадом Аль-Алими и бывшему президенту Абдраббо Мансуру Хади вручали свои верительные грамоты российские посолы и российские дипломаты, поясняет эксперт: «И это правительство признается международным сообществом».
Проиранское движение хуситов, контролирующее север страны, является одной из военно-политических сил в Йемене, как и правительство, сформированное в официальной столице Сане, подконтрольной хуситам, отмечает эксперт. «Россия ведет с ними контакты ровно в том объеме, что необходим, – это касается обеспечения безопасности российского судоходства в зоне Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива. При этом Россия всегда выступала сторонником разрешения конфликта внутрийеменскими политическими силами и дистанцировалась от любых попыток втягивания в него на чьей-либо стороне», – подчеркивает Лукьянов. Россия, скорее, готова содействовать урегулированию как член Совета Безопасности ООН и как страна с большим опытом дипломатии в этом регионе, отмечает он. «В преддверии осеннего саммита России и арабских стран участие Йемена рассматривается частью этого мероприятия. Йеменское посольство активно выстраивает диалог по вопросам не только российско-йеменских, но и российско-арабских отношений», – говорит эксперт.
Переговорный процесс по Йемену затянулся вследствие возросшей турбулентности в регионе после событий 7 октября 2023 г. в Израиле, после начала войны в Газе и вовлечения движения хуситов в этот конфликт, замечает эксперт. «Восстановление и постконфликтный период будет связан с саудовцами, которые поддерживают йеменское правительство. Ни Россия, ни Китай, ни Европа, ни США не хотят брать на себя ответственность», – считает Лукьянов. По его словам, йеменский президентский совет, сотрудничающий с Эр-Риядом и Абу-Даби, важная сторона для разговора о будущем Йемена.
«С российской стороны будущее страны видится с учетом не “отмены” движения хуситов, а включения его требований в повестку переговорного процесса. Москва может стать одним из спонсоров потенциального урегулирования при заинтересованности остальных акторов», – говорит Лукьянов. Для России Йемен и его партнеры интересны с точки зрения географического положения страны у входа в Красное море – в рамках развития транспортных коридоров, в том числе коридора «Север – Юг», говорит Лукьянов.