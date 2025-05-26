Российские моряки из экипажа поврежденного танкера Seven Pearls покинули Йемен

Хуситы (движение «Ансар Аллах») атаковали связанные с США и Израилем суда в Красном море с октября 2023 г. Операции проводились в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». 6 мая 2025 г. президент США Дональд Трамп объявил об остановке ударов по йеменским хуситам. По его словам, хуситы «сообщили, что не хотят больше воевать».