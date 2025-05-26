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Российские моряки из экипажа поврежденного танкера Seven Pearls покинули Йемен

Ведомости

Все российские моряки, которые были эвакуированы с танкера Seven Pearls, поврежденного в результате ударов США по порту Рас-Иса, покинули Йемен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России.

12 мая в российском диппредставительстве в Йемене заявили ТАСС, что экипаж Seven Pearls, включая 19 российских граждан, будет эвакуирован в течение трех или четырех дней. Уточнялось, что моряков на судне заменит новая команда.

Танкер Seven Pearls стоит вблизи порта Рас-Иса, расположенного на берегу Красного моря в подконтрольной хуситам провинции Эль-Ходейда. В апреле судно было повреждено при американских ударах по порту.

26 апреля министр иностранных дел Йемена Джамаль Амир сообщил, что трое российских моряков из экипажа Seven Pearls получили ранения различной степени тяжести в результате атаки США по порту Рас-Иса. Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров уточнял, что один из пострадавших моряков был госпитализирован в Сану. Впоследствии судовладелец эвакуировал всех троих моряков в Москву.

Хуситы (движение «Ансар Аллах») атаковали связанные с США и Израилем суда в Красном море с октября 2023 г. Операции проводились в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». 6 мая 2025 г. президент США Дональд Трамп объявил об остановке ударов по йеменским хуситам. По его словам, хуситы «сообщили, что не хотят больше воевать».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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