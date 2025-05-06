Трамп объявил об остановке ударов по хуситам Йемена

Йеменское движение «Ансар Аллах» начало атаки на связанные с Израилем суда в октябре 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 г. после атаки боевиков «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой были убиты мирные израильтяне и захвачены заложники. В ответ армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа.