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Трамп объявил об остановке ударов по хуситам Йемена

По словам президента США, йеменские боевики «капитулировали»
Ведомости

Американская армия прекращает удары по позициями йеменских хуситов. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, объяснив это «капитуляцией» Йемена.

«Минувшей ночью пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки», – сказал он на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни (цитата по «РИА Новости»).

Йеменская сторона пока не объявила о прекращении атак в Красном море.

6 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала инфраструктуру йеменских хуситов в международном аэропорту столицы Йемена – Саны. Также израильские военные нанесли удары по нескольким центральным электростанциям в Сане и бетонному заводу. 

Израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники передавала, что ВВС Израиля полностью уничтожили аэропорт в Сане. Атака стала ответом на удар на израильский аэропорт «Бен-Гурион». Запущенная из Йемена ракета упала в районе «Бен-Гуриона» 4 мая. В результате произошедшего восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести, работу аэропорта приостановили.

Йеменское движение «Ансар Аллах» начало атаки на связанные с Израилем суда в октябре 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 г. после атаки боевиков «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой были убиты мирные израильтяне и захвачены заложники. В ответ армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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