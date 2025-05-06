ЦАХАЛ нанесла удары по объектам хуситов в аэропорту Саны

После атаки хуситов на израильский аэропорт Бен-Гурион, ЦАХАЛ атаковал цели «Ансар Аллах» в Йемене. В ходе удара был «уничтожен» порт Ходейда. Запущенная из Йемена ракета упала в районе Бен-Гуриона 4 мая. В результате произошедшего восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести, работу аэропорта приостановили. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что страна отреагирует в семикратном размере.