ЦАХАЛ нанесла удары по объектам хуситов в аэропорту Саны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали инфраструктуру йеменских хуситов в международном аэропорту столицы Йемена – Саны. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
По данным ЦАХАЛ, аэропорт используется хуситами для переброски оружия в террористических целях. Это еще один пример того, как шиитское движение «Ансар Аллах» использует гражданскую инфраструктуру для проведения своих операций.
Кроме того, израильские военные нанесли удары по нескольким центральным электростанциям в Сане и бетонному заводу. Удары наносились точечно и с максимальными мерами предосторожности, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению и инфраструктуре.
6 мая Армия обороны Израиля на арабском языке призвала гражданское население немедленно покинуть международный аэропорт Саны и прилегающие к нему районы из-за угрозы безопасности.
После атаки хуситов на израильский аэропорт Бен-Гурион, ЦАХАЛ атаковал цели «Ансар Аллах» в Йемене. В ходе удара был «уничтожен» порт Ходейда. Запущенная из Йемена ракета упала в районе Бен-Гуриона 4 мая. В результате произошедшего восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести, работу аэропорта приостановили. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что страна отреагирует в семикратном размере.