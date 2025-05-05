Израиль атаковал Йемен после ракетного удара хуситов по аэропорту Бен-Гурион
После того как ракета хуситов (движение «Ансар Аллах») упала в районе аэропорта Бен-Гурион, Израиль атаковал цели группировки в Йемене. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на службу безопасности.
По информации портала, в ходе атаки был «уничтожен» порт Ходейда. Удар был организован совместно с США, в нем было использовано более 50 типов боеприпасов.
Как утверждает Ynet, эта атака может свидетельствовать об изменении стратегии Израиля в отношении хуситов после месяцев сдержанности.
Запущенная с территории Йемена ракета упала в районе аэропорта Бен-Гурион 4 мая. В результате атаки восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести, некоторые из них пострадали, когда пытались добраться до убежищ, пишет газета Israel Hayom. После этого министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Израиль отреагирует в семикратном размере.
Высокопоставленный представитель хуситов Мохаммед аль-Бухайти назвал удар по аэропорту доказательством способности йеменского движения наносить удары по укрепленным объектам на территории Израиля. Он добавил, что в конфронтации с «сионистским образованием», США и Великобританией у хуситов «нет красных линий».