Израиль атаковал Йемен после ракетного удара хуситов по аэропорту Бен-Гурион

Запущенная с территории Йемена ракета упала в районе аэропорта Бен-Гурион 4 мая. В результате атаки восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести, некоторые из них пострадали, когда пытались добраться до убежищ, пишет газета Israel Hayom. После этого министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Израиль отреагирует в семикратном размере.