Авиакомпании начали отменять рейсы в Израиль после ракетного удара хуситов
Несколько авиакомпаний на 24 часа приостановили выполнение рейсов в аэропорт Бен-Гурион после атаки хуситов, инцидент с падением ракеты стал одним из самых серьезных провалов в системе противоракетной обороны Израиля, передает Jerusalem Post (JP).
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 4 мая сообщила о падении ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион. Она была запущена с территории Йемена, военные предприняли несколько попыток перехватить ракету. Работа воздушной гавани была приостановлена.
На фоне атаки об отмене рейсов объявила немецкая Lufthansa, полеты в Израиль также приостановили ее дочерние компании Swiss, Brussels Airlines и др. Аналогичное решение, как пишет JP, приняли американские перевозчики United и Delta, французские Transavia и Air France, а также Air Canada, Nippon Airways, Air Europa, Iberia, Azerbaijan AIrlines и British Airways. Авиакомпания Wizz Air объявила о приостановке полетов в Израиль до утра вторника, 6 мая.
Армия обороны Израиля, как ожидается, проведет расследование двойного отказа систем обороны, который позволил выпущенной из Йемена ракете обойти американские и израильские системы обороны, отмечает издание. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац пообещал семикратный ответ на атаку хуситов.