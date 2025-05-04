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Авиакомпании начали отменять рейсы в Израиль после ракетного удара хуситов

Ведомости

Несколько авиакомпаний на 24 часа приостановили выполнение рейсов в аэропорт Бен-Гурион после атаки хуситов, инцидент с падением ракеты стал одним из самых серьезных провалов в системе противоракетной обороны Израиля, передает Jerusalem Post (JP).

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 4 мая сообщила о падении ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион. Она была запущена с территории Йемена, военные предприняли несколько попыток перехватить ракету. Работа воздушной гавани была приостановлена.

На фоне атаки об отмене рейсов объявила немецкая Lufthansa, полеты в Израиль также приостановили ее дочерние компании Swiss, Brussels Airlines и др. Аналогичное решение, как пишет JP, приняли американские перевозчики United и Delta, французские Transavia и Air France, а также Air Canada, Nippon Airways, Air Europa, Iberia, Azerbaijan AIrlines и British Airways. Авиакомпания Wizz Air объявила о приостановке полетов в Израиль до утра вторника, 6 мая.

Армия обороны Израиля, как ожидается, проведет расследование двойного отказа систем обороны, который позволил выпущенной из Йемена ракете обойти американские и израильские системы обороны, отмечает издание. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац пообещал семикратный ответ на атаку хуситов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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