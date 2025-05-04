Авиакомпании начали отменять рейсы в Израиль после ракетного удара хуситов

На фоне атаки об отмене рейсов объявила немецкая Lufthansa, полеты в Израиль также приостановили ее дочерние компании Swiss, Brussels Airlines и др. Аналогичное решение, как пишет JP, приняли американские перевозчики United и Delta, французские Transavia и Air France, а также Air Canada, Nippon Airways, Air Europa, Iberia, Azerbaijan AIrlines и British Airways. Авиакомпания Wizz Air объявила о приостановке полетов в Израиль до утра вторника, 6 мая.