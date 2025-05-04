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Министр обороны Израиля пообещал «семикратный» ответ на удар по аэропорту

Ведомости

Израиль отреагирует в семикратном размере за ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона, которую утром 4 мая осуществили хуситы (движение «Ансар Аллах»), заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Кто причиняет нам вред – заплатит за это семикратно», – приводит слова Каца пресс-служба минобороны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила о падении ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион. Она была запущена с территории Йемена, военные предприняли несколько попыток перехватить ракету. Работа воздушной гавани была приостановлена.

В результате атаки восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести, некоторые из них пострадали, когда пытались добраться до убежищ, пишет газета Israel Hayom. Место происшествия оцепили, территорию проверяют на предмет остатков боеприпасов.

Высокопоставленный представитель хуситов Мохаммед аль-Бухайти назвал удар по аэропорту доказательством способности йеменского движения наносить удары по укрепленным объектам на территории Израиля. Он добавил, что в конфронтации с «сионистским образованием», США и Великобританией у хуситов «нет красных линий».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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