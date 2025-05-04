Министр обороны Израиля пообещал «семикратный» ответ на удар по аэропорту
Израиль отреагирует в семикратном размере за ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона, которую утром 4 мая осуществили хуситы (движение «Ансар Аллах»), заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
«Кто причиняет нам вред – заплатит за это семикратно», – приводит слова Каца пресс-служба минобороны.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила о падении ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион. Она была запущена с территории Йемена, военные предприняли несколько попыток перехватить ракету. Работа воздушной гавани была приостановлена.
В результате атаки восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести, некоторые из них пострадали, когда пытались добраться до убежищ, пишет газета Israel Hayom. Место происшествия оцепили, территорию проверяют на предмет остатков боеприпасов.
Высокопоставленный представитель хуситов Мохаммед аль-Бухайти назвал удар по аэропорту доказательством способности йеменского движения наносить удары по укрепленным объектам на территории Израиля. Он добавил, что в конфронтации с «сионистским образованием», США и Великобританией у хуситов «нет красных линий».