Армия Израиля призвала всех немедленно покинуть аэропорт столицы Йемена

После того как ракета хуситов (движение «Ансар Аллах») упала в районе аэропорта Бен-Гурион, Израиль 5 мая атаковал цели группировки в Йемене. По информации портала, в ходе атаки был «уничтожен» порт Ходейда. Удар был организован совместно с США, в нем было использовано более 50 типов боеприпасов.