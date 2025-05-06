Армия Израиля призвала всех немедленно покинуть аэропорт столицы Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала гражданское население немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена – Саны и прилегающие к нему районы из-за угрозы безопасности. Об это сообщает Ynet.
Отмечается, что это первый раз, когда израильская сторона выпускает предупреждение на арабском языке.
После того как ракета хуситов (движение «Ансар Аллах») упала в районе аэропорта Бен-Гурион, Израиль 5 мая атаковал цели группировки в Йемене. По информации портала, в ходе атаки был «уничтожен» порт Ходейда. Удар был организован совместно с США, в нем было использовано более 50 типов боеприпасов.
Запущенная с территории Йемена ракета упала в районе аэропорта Бен-Гурион 4 мая. В результате атаки восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести, некоторые из них пострадали, когда пытались добраться до убежищ, пишет газета Israel Hayom. После этого министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Израиль отреагирует в семикратном размере.