Хуситы нанесли удары по авианосцам США

14 апреля американские силы атаковали Йемен. Авиаудары были направлены на районы Рагван в йеменской провинции Мариб и Мадхал. 11 апреля йеменские хуситы заявили об ударе по военным кораблям в Красном море. В частности, они атаковали авианосец Harry Truman. Сария говорил, что удары наносились в качестве ответа на «преступления США, направленные против нашего народа».