Хуситы нанесли удары по авианосцам США
Йеменские хуситы атаковали американские военные корабли и авианосцы Harry Truman и Carl Vinson в Красном море и Аравийском море. Об этом заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.
По его словам, удары наносились с использованием крылатых ракет и беспилотников. Результаты атаки Сариа не уточнил.
Ночью 18 апреля подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah сообщил, что США атаковали нефтяной порт Рас-Иса в районе Аль-Салифа (провинция Эль-Ходейда). По его данным, в результате авиаударов погибли как минимум 38 человек, еще 102 человека пострадали.
14 апреля американские силы атаковали Йемен. Авиаудары были направлены на районы Рагван в йеменской провинции Мариб и Мадхал. 11 апреля йеменские хуситы заявили об ударе по военным кораблям в Красном море. В частности, они атаковали авианосец Harry Truman. Сария говорил, что удары наносились в качестве ответа на «преступления США, направленные против нашего народа».