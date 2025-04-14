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Армия США нанесла 15 авиаударов по Йемену

Ведомости

Йемен подвергся 15 авиаударам со стороны американских сил, передает подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

Согласно сообщению, американские атаки направлены ​​на районы Рагван в йеменской провинции Мариб и Мадхал.

11 апреля йеменские хуситы отчитались об ударе по военным кораблям в Красном море, в том числе они атаковали авианосец США Harry Truman. Официальный представитель боевиков Яхья Сариа заявил, что удар был нанесен в ответ на «преступления США, направленные против нашего народа».

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы, контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря) атакует связанные с Израилем суда и обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.

CNN со ссылкой дипломатические источники и опрошенных аналитиков передавал, что США смогут избавиться от военной угрозы, исходящей от йеменских хуситов, только в результате наземной операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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