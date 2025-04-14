Армия США нанесла 15 авиаударов по Йемену
Согласно сообщению, американские атаки направлены на районы Рагван в йеменской провинции Мариб и Мадхал.
11 апреля йеменские хуситы отчитались об ударе по военным кораблям в Красном море, в том числе они атаковали авианосец США Harry Truman. Официальный представитель боевиков Яхья Сариа заявил, что удар был нанесен в ответ на «преступления США, направленные против нашего народа».
Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы, контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря) атакует связанные с Израилем суда и обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.
CNN со ссылкой дипломатические источники и опрошенных аналитиков передавал, что США смогут избавиться от военной угрозы, исходящей от йеменских хуситов, только в результате наземной операции.