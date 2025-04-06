CNN: США смогут избавиться от хуситов только в результате наземной операции

Согласно подсчетам CNN, общая стоимость военных операций США против хуситов в течение последних трех недель уже приблизилась к $1 млрд, однако удары имели ограниченное воздействие на военные возможности группировки. По мнению аналитиков, США в настоящее время вряд ли решатся начать наземную операцию в Йемене, скорее всего, они нарастят поддержку международно признанного правительства страны, предоставив его силам больше оружия для борьбы с хуситами в рамках гражданской войны, которая все еще продолжается.