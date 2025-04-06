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CNN: США смогут избавиться от хуситов только в результате наземной операции

Ведомости

США смогут избавиться от военной угрозы, исходящей от йеменских хуситов, только в результате наземной операции, сообщает CNN со ссылкой дипломатические источники, а также опрошенных аналитиков.

«Региональные дипломатические источники, а также аналитики говорят, что только наземная операция сможет потеснить хуситов, которые в настоящее время контролируют столицу Йемена Сану, ее главный порт Ходейду, а также большую часть Северного Йемена», – говорится в материале издания.

Телеканал напоминает, что администрация президента США Дональда Трампа в последнее время начала интенсивные бомбардировки объектов хуситов, чтобы заставить их прекратить запускать ракеты и беспилотники по кораблям и Израилю, однако последние не планируют поддаваться на давление Вашингтона и обещают нарастить обстрелы.

Согласно подсчетам CNN, общая стоимость военных операций США против хуситов в течение последних трех недель уже приблизилась к $1 млрд, однако удары имели ограниченное воздействие на военные возможности группировки. По мнению аналитиков, США в настоящее время вряд ли решатся начать наземную операцию в Йемене, скорее всего, они нарастят поддержку международно признанного правительства страны, предоставив его силам больше оружия для борьбы с хуситами в рамках гражданской войны, которая все еще продолжается.

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атакует связанные с Тель-Авивом суда и обстреливает Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне атак западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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