CNN: США смогут избавиться от хуситов только в результате наземной операции
США смогут избавиться от военной угрозы, исходящей от йеменских хуситов, только в результате наземной операции, сообщает CNN со ссылкой дипломатические источники, а также опрошенных аналитиков.
«Региональные дипломатические источники, а также аналитики говорят, что только наземная операция сможет потеснить хуситов, которые в настоящее время контролируют столицу Йемена Сану, ее главный порт Ходейду, а также большую часть Северного Йемена», – говорится в материале издания.
Телеканал напоминает, что администрация президента США Дональда Трампа в последнее время начала интенсивные бомбардировки объектов хуситов, чтобы заставить их прекратить запускать ракеты и беспилотники по кораблям и Израилю, однако последние не планируют поддаваться на давление Вашингтона и обещают нарастить обстрелы.
Согласно подсчетам CNN, общая стоимость военных операций США против хуситов в течение последних трех недель уже приблизилась к $1 млрд, однако удары имели ограниченное воздействие на военные возможности группировки. По мнению аналитиков, США в настоящее время вряд ли решатся начать наземную операцию в Йемене, скорее всего, они нарастят поддержку международно признанного правительства страны, предоставив его силам больше оружия для борьбы с хуситами в рамках гражданской войны, которая все еще продолжается.
Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атакует связанные с Тель-Авивом суда и обстреливает Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне атак западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.