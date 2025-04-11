Хуситы сообщили об атаке на авианосец США в Красном море

Он заявил, что удар был нанесен в ответ на «преступления США, направленные против нашего народа». Как утверждает Сариа, в течение нескольких часов хуситы нанесли серию ударов по авианосцу с использованием крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О результатах атаки на американский корабль или причиненном ущербе не сообщается.