Хуситы сообщили об атаке на авианосец США в Красном море
Йеменские хуситы нанесли удар по военным кораблям в Красном море, в том числе они атаковали авианосец США Harry Truman. Об этом сообщил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
Он заявил, что удар был нанесен в ответ на «преступления США, направленные против нашего народа». Как утверждает Сариа, в течение нескольких часов хуситы нанесли серию ударов по авианосцу с использованием крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О результатах атаки на американский корабль или причиненном ущербе не сообщается.
2 апреля телеканал Al Masirah сообщил, что вооруженные силы США атаковали несколько целей в йеменских провинциях Эль-Ходейда, Саада и Хаджа, находящихся под контролем шиитского движения «Ансар Аллах». Серия американских ударов по позициям хуситов началась 15 марта по приказу президента США Дональда Трампа. Центральное командование ВС США заявляло, что эти действия направлены на защиту американских интересов и обеспечение безопасности судоходства.
В ответ хуситы несколько раз атаковали американский авианосец Harry Truman. Движение «Ансар Аллах» совершает атаки на связанные с Тель-Авивом суда и обстреливает Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с «Хамасом».