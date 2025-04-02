Al Masirah сообщило о новых ударах США по объектам хуситов в Йемене

30 марта хуситы сообщили, что йеменские вооруженные силы за последние сутки трижды атаковали американский авианосец Harry Truman и ряд военных кораблей в Красном море. Они и ранее атаковали авианосец. 16 марта удар был нанесен с использованием 18 баллистических ракет и беспилотников. Операция, как сообщалось, была проведена «в ответ на агрессию США», которые нанесли более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям. За день до этого США сообщили о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене.