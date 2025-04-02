Al Masirah сообщило о новых ударах США по объектам хуситов в Йемене
Американские вооруженные силы атаковали несколько целей в йеменских провинциях Эль-Ходейда, Саада и Хаджа, находящихся под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом сообщил телеканал Al Masirah, принадлежащий хуситам.
Детали нанесенного ущерба и возможные жертвы пока не уточняются. Серия ударов США по позициям хуситов началась 15 марта по приказу президента Дональда Трампа. Как заявляло Центральное командование ВС США, эти действия направлены на защиту американских интересов и обеспечение безопасности судоходства.
В ответ хуситы предприняли атаки на американский авианосец Harry Truman, находившийся в северной части Красного моря. Для удара были использованы ракеты и беспилотники, но информации о повреждениях корабля не поступало.
30 марта хуситы сообщили, что йеменские вооруженные силы за последние сутки трижды атаковали американский авианосец Harry Truman и ряд военных кораблей в Красном море. Они и ранее атаковали авианосец. 16 марта удар был нанесен с использованием 18 баллистических ракет и беспилотников. Операция, как сообщалось, была проведена «в ответ на агрессию США», которые нанесли более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям. За день до этого США сообщили о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене.
Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атакует связанные с Тель-Авивом суда и обстреливает Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне атак западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.