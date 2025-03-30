Хуситы заявили об атаке на авианосец США Harry Truman в Красном море
Йеменские вооруженные силы за последние сутки трижды атаковали американский авианосец Harry Truman и ряд военных кораблей в Красном море, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель йеменских ВС бригадный генерал Яхья Сариа.
«Наши вооруженные силы, с помощью Всевышнего Аллаха, третью неделю подряд продолжают ответственно и эффективно противостоять продолжающейся американской агрессии против нашей страны», – говорится в сообщении.
За последние 24 часа, как утверждает Сариа, хуситы в Красном море трижды вступали в бой с американскими военными кораблями во главе с авианосцем Harry Truman. Ракетные войска, беспилотники и военно-морские силы провели «операцию по противостоянию и взаимодействию», следует из заявления.
Хуситы и ранее атаковали американский авианосец Harry Truman. 16 марта удар был нанесен с использованием 18 баллистических ракет и беспилотников. Операция, как сообщалось, была проведена «в ответ на агрессию США», которые нанесли более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям. За день до этого США сообщили о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене.
15 марта президент США Дональд Трамп объявил, что вооруженные силы США начали наносить удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить свободу судоходства в Красном море.
Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атакует связанные с Тель-Авивом суда и обстреливает Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне атак западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.