Газета
Телеграм
/ Политика

Хуситы заявили об атаке на авианосец США Harry Truman в Красном море

Ведомости

Йеменские вооруженные силы за последние сутки трижды атаковали американский авианосец Harry Truman и ряд военных кораблей в Красном море, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель йеменских ВС бригадный генерал Яхья Сариа.

«Наши вооруженные силы, с помощью Всевышнего Аллаха, третью неделю подряд продолжают ответственно и эффективно противостоять продолжающейся американской агрессии против нашей страны», – говорится в сообщении.

За последние 24 часа, как утверждает Сариа, хуситы в Красном море трижды вступали в бой с американскими военными кораблями во главе с авианосцем Harry Truman. Ракетные войска, беспилотники и военно-морские силы провели «операцию по противостоянию и взаимодействию», следует из заявления.

Хуситы и ранее атаковали американский авианосец Harry Truman. 16 марта удар был нанесен с использованием 18 баллистических ракет и беспилотников. Операция, как сообщалось, была проведена «в ответ на агрессию США», которые нанесли более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям. За день до этого США сообщили о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене.

15 марта президент США Дональд Трамп объявил, что вооруженные силы США начали наносить удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить свободу судоходства в Красном море.

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атакует связанные с Тель-Авивом суда и обстреливает Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне атак западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных