При ударах США по порту в Йемене погибли 38 человек

14 апреля Йемен подвергся 15 авиаударам со стороны американских сил. Атаки были направлены на районы Рагван в йеменской провинции Мариб и Мадхал. До этого, 11 апреля, йеменские хуситы отчитались об ударе по военным кораблям в Красном море. В частности, они атаковали американский авианосец Harry Truman. Про словам официального представителя боевиков Яхьи Сарии, удары была совершены в ответ на «преступления США, направленные против нашего народа».