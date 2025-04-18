При ударах США по порту в Йемене погибли 38 человек
Как минимум 38 человек погибли в результате авиаударов США по нефтяному порту Рас-Иса в Йемене, пишет Al Jazeera.
По данным управления здравоохранения провинции Эль-Хаса, еще 102 человека были ранены.
О том, что США атаковали нефтяной порт Рас-Иса в районе Аль-Салифа (провинция Эль-Ходейда), подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah сообщил ночью 18 апреля.
14 апреля Йемен подвергся 15 авиаударам со стороны американских сил. Атаки были направлены на районы Рагван в йеменской провинции Мариб и Мадхал. До этого, 11 апреля, йеменские хуситы отчитались об ударе по военным кораблям в Красном море. В частности, они атаковали американский авианосец Harry Truman. Про словам официального представителя боевиков Яхьи Сарии, удары была совершены в ответ на «преступления США, направленные против нашего народа».