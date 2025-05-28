ВВС Израиля нанесли удары по аэропорту Саны в Йемене
Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли серию ударов по международному аэропорту Саны в Йемене. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
Обстрелу также подверглись самолеты, принадлежащие йеменским хуситам. По данным ЦАХАЛ, атакованные воздушные суда использовались для перевозки боевиков, которые готовили теракты против Израиля.
Аэропорт Саны находится под контролем движения «Ансар Аллах» и используется им в террористических целях, утверждают в Израиле. В армии еврейского государства назвали это еще одним примером использования гражданской инфраструктуры хуситами.
22 мая официальный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы ударили баллистической ракетой «Зульфикар» по израильскому аэропорту «Бен-Гурион». Он утверждал, что операция достигла своей цели и в результате удара работа воздушной гавани была парализована почти на час. Хуситы также нанесли удары двумя беспилотниками по двум израильских объектам в Яффо и Хайфе.
4 мая хуситы также ударили по «Бен-Гуриону». В результате удара восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести. После этого ЦАХАЛ атаковала инфраструктуру хуситов в аэропорту Саны. До нанесения ударов военные на арабском языке призвали гражданское население Йемена покинуть аэропорт и прилегающие к нему районы. Размер ущерба, нанесенного аэропорту из-за израильской атаки, оценивался примерно в $500 млн.