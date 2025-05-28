ВВС Израиля нанесли удары по аэропорту Саны в Йемене

4 мая хуситы также ударили по «Бен-Гуриону». В результате удара восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести. После этого ЦАХАЛ атаковала инфраструктуру хуситов в аэропорту Саны. До нанесения ударов военные на арабском языке призвали гражданское население Йемена покинуть аэропорт и прилегающие к нему районы. Размер ущерба, нанесенного аэропорту из-за израильской атаки, оценивался примерно в $500 млн.