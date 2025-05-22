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Хуситы заявили об ударе по израильскому аэропорту «Бен-Гурион»

Ведомости

Йеменские хуситы ударили баллистической ракетой «Зульфикар» по израильскому аэропорту «Бен-Гурион». Об этом сообщил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

По его словам, операция достигла своей цели. Сариа утверждает, что в результате удара работа аэропорта была парализована почти на час. Хуситы также атаковали двумя беспилотниками два израильских объекта в Яффо и Хайфе.

4 мая хуситы также ударили по «Бен-Гуриону». Запущенная с территории Йемена ракета упала в районе аэропорта. В результате атаки восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести, работу воздушной гавани временно приостановили.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала инфраструктуру йеменских хуситов в международном аэропорту Саны. До нанесения ударов военные на арабском языке призвали гражданское население Йемена немедленно покинуть аэропорт и прилегающие к нему районы в связи с угрозой безопасности. Размер ущерба, нанесенного аэропорту Саны в результате израильской атаки, оценили примерно в $500 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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