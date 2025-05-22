Хуситы заявили об ударе по израильскому аэропорту «Бен-Гурион»
Йеменские хуситы ударили баллистической ракетой «Зульфикар» по израильскому аэропорту «Бен-Гурион». Об этом сообщил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.
По его словам, операция достигла своей цели. Сариа утверждает, что в результате удара работа аэропорта была парализована почти на час. Хуситы также атаковали двумя беспилотниками два израильских объекта в Яффо и Хайфе.
4 мая хуситы также ударили по «Бен-Гуриону». Запущенная с территории Йемена ракета упала в районе аэропорта. В результате атаки восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести, работу воздушной гавани временно приостановили.
После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала инфраструктуру йеменских хуситов в международном аэропорту Саны. До нанесения ударов военные на арабском языке призвали гражданское население Йемена немедленно покинуть аэропорт и прилегающие к нему районы в связи с угрозой безопасности. Размер ущерба, нанесенного аэропорту Саны в результате израильской атаки, оценили примерно в $500 млн.