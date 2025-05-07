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Ущерб от удара Израиля по аэропорту Саны оценивается в $500 млн

Ведомости

Размер ущерба, нанесенного международному аэропорту Саны в результате израильской атаки, оценивается примерно в $500 млн. Об этом заявил генеральный директор воздушной гавани Халед аш-Шайеф хуситскому телеканалу Al-Masirah.

По его словам, в результате удара были уничтожены терминалы аэропорта и шесть самолетов. Для восстановления воздушной гавани и возобновления ее работы потребуется много времени.

6 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала инфраструктуру йеменских хуситов в международном аэропорту Саны. До нанесения ударов израильские военные на арабском языке призвали гражданское население Йемена немедленно покинуть аэропорт Саны и прилегающие к нему районы из-за угрозы безопасности. ЦАХАЛ также ударила по нескольким центральным электростанциям в Сане и бетонному заводу.

Атака стала ответом на удар по израильскому аэропорту «Бен-Гурион». Запущенная с территории Йемена ракета упала в районе воздушной гавани 4 мая. В результате произошедшего восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести, работу аэропорта приостановили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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