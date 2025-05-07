Ущерб от удара Израиля по аэропорту Саны оценивается в $500 млн
Размер ущерба, нанесенного международному аэропорту Саны в результате израильской атаки, оценивается примерно в $500 млн. Об этом заявил генеральный директор воздушной гавани Халед аш-Шайеф хуситскому телеканалу Al-Masirah.
По его словам, в результате удара были уничтожены терминалы аэропорта и шесть самолетов. Для восстановления воздушной гавани и возобновления ее работы потребуется много времени.
6 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала инфраструктуру йеменских хуситов в международном аэропорту Саны. До нанесения ударов израильские военные на арабском языке призвали гражданское население Йемена немедленно покинуть аэропорт Саны и прилегающие к нему районы из-за угрозы безопасности. ЦАХАЛ также ударила по нескольким центральным электростанциям в Сане и бетонному заводу.
Атака стала ответом на удар по израильскому аэропорту «Бен-Гурион». Запущенная с территории Йемена ракета упала в районе воздушной гавани 4 мая. В результате произошедшего восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести, работу аэропорта приостановили.