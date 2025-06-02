Додик назвал лучшим вариантом для Боснии и Герцеговины «мирно разойтись»Статус-кво по Дейтонским соглашениям 1995 года не устраивает народы страны
Босния и Герцеговина (БиГ) в том виде, в каком она учреждена после кровопролитной Боснийской войны по Дейтонским соглашениям 1995 г., через 30 лет уже не устраивает никого из трех составляющих ее народов и двух частей конфедерации. Лучшим вариантом было бы «мирно разойтись», заявил в интервью «Ведомостям» президент входящей в БиГ Республики Сербской (РС) Милорад Додик.
«Выдержит ли БиГ или нет как государство – это вопрос процесса. Но фактом остается то, что никто в БиГ не доволен тем, как она функционирует. Ни сербы, ни хорваты-католики, которые недовольны и хотят повысить свой статус. Недовольны и мусульмане-бошняки, которые хотят иметь доминирующее положение в этой системе. Я думаю, что реальнее мирно разойтись, чем мирно продолжить подобное существование», – сказал Додик.
По его словам, сейчас важнее вопроса евроинтеграции, на котором сфокусировано боснийское руководство Сараево, получившее в конце 2022 г. статус кандидата в члены ЕС, ситуация с кризисом функционирования БиГ. А основой этого неработающего сейчас механизма являются заключенные в 1995 г. при посредничестве США Дейтонские соглашения. Они прекратили начавшуюся в 1992 г. кровопролитную войну, вспыхнувшую после референдума о выходе из состава Югославии, в которой участвовали боснийцы-мусульмане (тогда 44% населения) и хорваты (17%), но не участвовали сербы (31%). Дейтонские соглашения учредили парламентскую республику БиГ в составе федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Сербы получили 49% территории, боснийцы и хорваты – 51%, Сараево осталось столицей, территория РС разрезана округом Брчко, а РС отделяет федерацию БиГ от двух хорватских районов.
«Дейтонские соглашения сейчас превратились в очередной международный блеф, как, скажем, минские соглашения 2014–2015 гг. У Дейтонских соглашений с самого первого дня не было никаких шансов, так как с того же самого первого дня западные силы пытались их менять, что привело к невозможности функционирования БиГ. Именно поэтому у БиГ как государства нет шансов к существованию», – подчеркнул Додик.
На 2023 г. из 3,4 млн населения БиГ боснийцев – 50% (1,7 млн), сербов – 30% (1 млн), хорватов – 15% (544 000). Граждане могут иметь паспорт как одной из республик, так и общебоснийский. Функции главы государства, согласно Дейтонским соглашениям, выполняет президиум из трех человек от каждого народа БиГ. В парламенте треть голосов – от сербов, две трети – от боснийской федерации. Реальная власти в Боснии – у руководства федерации БиГ и РС под наблюдением верховного представителя с мандатом ООН – лица от гарантов Дейтонского соглашения, входящих в специальный Совет по его выполнению (СВС). Участники – США, Россия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония, ЕС, Организация исламской конференции (от нее – Турция). До 2021 г., когда верховным представителем был назначен Кристиан Шмидт (ЕС), назначение СВС утверждал СБ ООН.
Россия, Республика Сербская и боснийские хорваты критикуют этот институт и хотят его упразднения. Додик с 2017 г. находится под санкциями США за роль в оспаривании решений Конституционного суда БиГ и угрозу Дейтонским соглашениям. С 2022 г. – под британскими санкциями за деятельность в президиуме БиГ.
Додика Запад изначально считал «демократическим» политиком за политическую борьбу против лидера боснийских сербов во время войны, первого президента РС Радована Караджича (осужден Международным трибуналом по Югославии за военные преступления сначала на 40 лет, а затем на пожизненный срок). После победы на выборах в 2010 г. Додик получил финансовую помощь от ЕС и США.
Но позже его риторика сменилась, а западные страны начали критиковать его как «националиста». В 2006–2014 гг. он препятствовал интеграции страны в НАТО. В мае 2022 г. посетил Москву и назвал ее военную спецоперацию на Украине «вынужденной мерой», блокировав в Боснии введение антироссийских санкций.
В августе 2023 г. против Додика было выдвинуто обвинение в неисполнении решения верховного представителя за отказ публиковать его решения в официальном вестнике РС. В феврале 2025 г. боснийский суд приговорил Додика к году лишения свободы и шести – права заниматься политикой. В середине июня 2025 г. боснийский суд примет решение по апелляции в деле Додика. Он в интервью «Ведомостям» назвал верховного представителя Шмидта «незаконно назначенным иностранцем», а процесс против себя – «политически мотивированным», что, по его словам, признал также в ответ на запрос Сараево и Интерпол.
В реалиях международной конфигурации 1995–1998 гг. Дейтонские соглашения были хорошим среднесрочным вариантом установления мира, сейчас они нежизнеспособны, не устраивая ни один из двух энтитетов и трех народов страны, согласен научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. Меньше всего на «развод» и упразднении БиГ настроены бошняки: они доминируют в стране, а при распаде и потере суверенитета Боснией утратят позиции, добавляет Смирнов.
«Мирный развод в идеальной международной обстановке и при отсутствии влияния извне мог бы быть реален: Республика Сербская обособленна и самостоятельна в плане экономическом и социальном, политическом, с точки зрения органов безопасности, органов правопорядка, формирования бюджета», – поясняет эксперт.
Однако прогноз Смирнова более пессимистичен: по его мнению, Босния и Герцеговина, скорее всего, распадется, но такому итогу будут предшествовать тяжелые события. «Или, в оптимистическом варианте, исключительно политического характера, или, в худшем, – военно-политического характера, хотя и вряд ли на уровне войны 1992–1995 гг. Случиться все это может на горизонте 10 лет», – считает Смирнов.
Сепаратистская риторика Додика является ответом на планомерный процесс ограничения Сараево автономии Республики Сербской, что является ревизией Дейтонских соглашений, отмечает научный сотрудник Института международных отношений МГИМО Анастасия Малешевич. Но, по ее мнению, и реакция боснийских сербов контрпродуктивна. «Власти Республики Сербской в своей действительно антиколониальной борьбе с верховным представителем могли бы использовать дружественную риторику к другим народам БиГ и выступать с позиции целостности общего государства, но против внешнего управления. И в репутационном, и в практическом смысле такой подход более продуктивен», – считает Малешевич.