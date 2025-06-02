Додик назвал лучшим вариантом для Боснии и Герцеговины «мирно разойтись»

По его словам, сейчас важнее вопроса евроинтеграции, на котором сфокусировано боснийское руководство Сараево, получившее в конце 2022 г. статус кандидата в члены ЕС, ситуация с кризисом функционирования БиГ. А основой этого неработающего сейчас механизма являются заключенные в 1995 г. при посредничестве США Дейтонские соглашения. Они прекратили начавшуюся в 1992 г. кровопролитную войну, вспыхнувшую после референдума о выходе из состава Югославии, в которой участвовали боснийцы-мусульмане (тогда 44% населения) и хорваты (17%), но не участвовали сербы (31%). Дейтонские соглашения учредили парламентскую республику БиГ в составе федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Сербы получили 49% территории, боснийцы и хорваты – 51%, Сараево осталось столицей, территория РС разрезана округом Брчко, а РС отделяет федерацию БиГ от двух хорватских районов.