The Guardian: венгерские полицейские тайно прибыли в Республику Сербскую

Додик, возглавляющий сербскую автономию с 2006 г., отверг решение суда, назвав его чушью, и заявил, что «Босния и Герцеговина перестала существовать». В ответ в Республике Сербской были приняты местные законы, запрещающие присутствие боснийских сотрудников государственных и судебных органов на ее территории. Хотя сам Додик отказался подавать апелляцию, сославшись на непризнание юрисдикции, его адвокаты все же направили жалобу, которая будет рассмотрена в ближайшие месяцы.