The Guardian: венгерские полицейские тайно прибыли в Республику Сербскую
До 300 сотрудников элитного подразделения венгерской полиции прибыли в Республику Сербскую без уведомления центральных властей в Сараево. Об этом сообщает The Guardian.
Об этом стало известно после того, как венгерские силовики были замечены в Баня-Луке вместе с сербскими полицейскими в балаклавах. Границу они пересекли в гражданской одежде, переодевшись по прибытии на место.
По официальной версии, венгры прибыли как инструкторы, однако о миссии стало известно лишь благодаря сообщениям местной прессы. Центральное правительство Боснии, несмотря на формальный суверенитет, не получило предварительной информации о присутствии иностранных силовиков.
Как пишет The Guardian, визит совпал с политически напряженным моментом: 26 февраля президент Республики Сербской Милорад Додик был приговорен к одному году лишения свободы и шестилетнему запрету на занятие государственных должностей. Он был признан виновным в действиях, направленных против Верховного представителя в Боснии – международного чиновника, наделенного правом изменять законы и снимать должностных лиц в рамках реализации Дейтонских соглашений, положивших конец войне 1992–1995 гг.
Додик, возглавляющий сербскую автономию с 2006 г., отверг решение суда, назвав его чушью, и заявил, что «Босния и Герцеговина перестала существовать». В ответ в Республике Сербской были приняты местные законы, запрещающие присутствие боснийских сотрудников государственных и судебных органов на ее территории. Хотя сам Додик отказался подавать апелляцию, сославшись на непризнание юрисдикции, его адвокаты все же направили жалобу, которая будет рассмотрена в ближайшие месяцы.
Ранее стало известно, что Додик согласовал участие в XIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. У секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу запланирована двусторонняя беседа с президентом. Мероприятие пройдет в Москве.