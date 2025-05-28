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The Guardian: венгерские полицейские тайно прибыли в Республику Сербскую

Ведомости

До 300 сотрудников элитного подразделения венгерской полиции прибыли в Республику Сербскую без уведомления центральных властей в Сараево. Об этом сообщает The Guardian.

Об этом стало известно после того, как венгерские силовики были замечены в Баня-Луке вместе с сербскими полицейскими в балаклавах. Границу они пересекли в гражданской одежде, переодевшись по прибытии на место.

По официальной версии, венгры прибыли как инструкторы, однако о миссии стало известно лишь благодаря сообщениям местной прессы. Центральное правительство Боснии, несмотря на формальный суверенитет, не получило предварительной информации о присутствии иностранных силовиков.

Как пишет The Guardian, визит совпал с политически напряженным моментом: 26 февраля президент Республики Сербской Милорад Додик был приговорен к одному году лишения свободы и шестилетнему запрету на занятие государственных должностей. Он был признан виновным в действиях, направленных против Верховного представителя в Боснии – международного чиновника, наделенного правом изменять законы и снимать должностных лиц в рамках реализации Дейтонских соглашений, положивших конец войне 1992–1995 гг.

Додик, возглавляющий сербскую автономию с 2006 г., отверг решение суда, назвав его чушью, и заявил, что «Босния и Герцеговина перестала существовать». В ответ в Республике Сербской были приняты местные законы, запрещающие присутствие боснийских сотрудников государственных и судебных органов на ее территории. Хотя сам Додик отказался подавать апелляцию, сославшись на непризнание юрисдикции, его адвокаты все же направили жалобу, которая будет рассмотрена в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что Додик согласовал участие в XIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. У секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу запланирована двусторонняя беседа с президентом. Мероприятие пройдет в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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