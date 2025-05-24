Президент Республики Сербской Милорад Додик встретится с Шойгу в Москве
Президент Республики Сербской Милорад Додик согласовал участие в XIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщили в Telegram-канале МИД России. У секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу запланировала двусторонняя беседа с президентом.
Как сообщают в ведомстве, XIII встреча пройдет в обсуждении вопросов глобальной и региональной безопасности, «решение которых требует совместных скоординированных усилий всего международного сообщества». На форум также приедут представители Индии, Никарагуа, Вьетнама, КНДР, Таиланда, Ирана, ОАЭ, Алжира и другие делегации.
12 мая Додик заявил, что спецоперация на Украине начата совершенно оправданно, и назвал президента России Владимира Путина «дальновидным». Он отметил, что в настоящее время 28 стран Евросоюза и коллективный Запад ведут войну против России через Украину, обозначив, что конфликт не региональный.