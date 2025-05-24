Президент Республики Сербской Милорад Додик встретится с Шойгу в Москве

12 мая Додик заявил, что спецоперация на Украине начата совершенно оправданно, и назвал президента России Владимира Путина «дальновидным». Он отметил, что в настоящее время 28 стран Евросоюза и коллективный Запад ведут войну против России через Украину, обозначив, что конфликт не региональный.