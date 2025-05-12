«Это говорит о том, насколько президент Путин был дальновиден: он предотвратил тот конфликт, который, по их планам, должен был разразиться на территории самой России. Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы, они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать своих 15 млн людей или даже больше?» – сказал Додик.