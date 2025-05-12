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Додик назвал спецоперацию оправданной, а Путина – дальновидным

Ведомости

Президент России Владимир Путин совершенно оправданно начал специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT.

Додик отметил, что в настоящее время 28 стран Евросоюза и коллективный Запад ведут войну против России через Украину. По его словам, речь идет не просто о региональном конфликте.

Президент Республики Сербской упомянул о признании бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей, что минские соглашения были обманом, чтобы выиграть время для укрепления Украины и подготовки к «окончательной расправе с Россией».

«Это говорит о том, насколько президент Путин был дальновиден: он предотвратил тот конфликт, который, по их планам, должен был разразиться на территории самой России. Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы, они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать своих 15 млн людей или даже больше?» – сказал Додик.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая – «без всяких предварительных условий». По его словам, Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а переговоры в Стамбуле в марте 2022 г. прервала Украина. Тогда был подготовлен совместный проект документа, парафированный руководителем киевской переговорной группы, председателем фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией. По настоянию Запада этот проект был «просто выброшен в корзину», сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил о готовности лично встретиться с Путиным в Стамбуле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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