Зеленский объявил о готовности встретиться с Путиным 15 мая в Турции

Путин выступил с предложением возобновить формат стамбульского формата переговоров с Киевом в ночь на 11 мая. Инициатива была озвучена после предложения Украины и европейских стран остановить боевые действия на 30 дней с 12 мая и начать мирные переговоры. На переговорах в Стамбуле весной 2022 г., из которых вышел Киев, встречи проходили между делегациями двух стран.