Зеленский объявил о готовности встретиться с Путиным 15 мая в Турции

Зеленский объявил о готовности встретиться с Путиным 15 мая в ТурцииНо Киев еще ожидает 30-дневного прекращения огня со следующей недели
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 15 мая в Стамбуле. Об этом объявил сам Зеленский в своем Telegram-канале.
«Мы ждем завтра прекращения огня – полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Но я буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», – говорится в сообщении.
Заявление украинского президента было опубликовано вскоре после призыва президента США Дональда Трампа к Киеву немедленно согласиться на предложение Путина встретиться в Стамбуле 15 мая.
При этом на Украине продолжает действовать запрет на проведение прямых переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.
Путин выступил с предложением возобновить формат стамбульского формата переговоров с Киевом в ночь на 11 мая. Инициатива была озвучена после предложения Украины и европейских стран остановить боевые действия на 30 дней с 12 мая и начать мирные переговоры. На переговорах в Стамбуле весной 2022 г., из которых вышел Киев, встречи проходили между делегациями двух стран.
Сейчас неизвестно, будут ли представлены на переговорах третьи стороны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность выступить организатором переговоров. Госдеп США объявил, что страну посетит госсекретарь США Марко Рубио с 14 по 16 мая, но официально – для министерской встречи стран НАТО.