Выведет ли Россия американо-иранские переговоры по ядерной сделке из тупика

Выведет ли Россия американо-иранские переговоры по ядерной сделке из тупикаПо мнению Трампа, участие Москвы может ускорить решение вопроса
Россия готова подключиться к переговорам по иранской ядерной программе по мере необходимости. Об этом 5 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телефонные переговоры между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Песков добавил, что Москва продолжает поддерживать тесные партнерские отношения с Тегераном и Путин воспользуется этой возможностью, чтобы внести свой вклад в решение этой проблемы.
Разговор Путина и Трампа состоялся вечером 4 июня. Позже Трамп на своей странице в соцсети Truth Social написал, что российский глава государства предложил принять участие в переговорах с Ираном, и допустил, что он может помочь ускорить решение этого вопроса. Помощник российского президента Юрий Ушаков на брифинге сообщил, что Вашингтон считает необходимым содействие Москвы для решения иранской ядерной программы, а Трамп «был бы признателен, если Россия могла бы соответствующим образом поработать с иранской стороной».
Непрямые американо-иранские переговоры по ядерной сделке ведутся с апреля при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди и пока не привели к ощутимым результатам. Пятый раунд переговоров состоялся в Риме 23 мая. Как писал Axios со ссылкой на источники, там американская сторона предложила Тегерану создать региональный консорциум, который будет контролировать производство низкообогащенного урана, и выдвинула ряд условий для снятия санкций. Среди них – отказ Ирана от развития своих мощностей по обогащению урана, которые превышают уровень, необходимый для мирных целей; согласие на временное снижение уровня обогащения до 3%; остановка работ подземных обогатительных объектов на определенный сторонами период; а также создание строгой системы мониторинга и проверок; демонтаж ключевой инфраструктуры.
Источник Axios в иранском правительстве сообщил о готовности Тегерана к созданию регионального консорциума, но при условии, если он будет работать на территории Ирана. По данным издания, теоретически в него могли бы войти представители США, Ирана, Саудовской Аравии, Катара, а также Турции, а его деятельность будут контролировать инспекторы МАГАТЭ.
Правда, другой иранский чиновник в разговоре с CNN назвал предложения американцев по ядерной сделке «бессвязными, разрозненными и очень нереалистичными». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 4 июня в своем обращении в честь 36-й годовщины со дня смерти предыдущего лидера Рухоллы Хомейни заявил, что Иран никогда не откажется от обогащения урана, иначе это сделает иранскую атомную промышленность бесполезной и поставит Исламскую Республику в зависимость от других стран.
Тегеран после прихода Трампа к власти ускорил обогащение урана. По последним отчетам МАГАТЭ, в настоящее время Иран обладает 408 кг урана (рост в 1,5 раза с начала года), обогащенного по изотопу уран-235 до 60%. Этого объема хватит после обогащения до 90% для производства девяти ядерных боезарядов.
Желание США видеть Россию посредником в переговорах с Ираном – не более чем политический жест, замечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его мнению, Москва не обладает реальными рычагами влияния на Тегеран. Теоретически Иран мог бы согласиться с подключением России к переговорам по иранской ядерной программе, полагает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. При этом, по словам ираниста, участие Москвы не приведет к вытеснению Омана из посреднической работы. «Маскат просто организует встречи и предоставляет площадку для переговоров. Россия же потенциально могла бы стать местом хранения иранского ядерного топлива и следила бы за исполнением Ираном своих обязательств в рамках новой сделки», – пояснил эксперт.
Посредническая роль Омана, как и потенциально России, не является ключевой в разрешении ядерного кризиса, продолжает Сажин. Если для США принципиальным вопросом является прекращение производства урана на территории Исламской Республики, то для Ирана – снятие санкций, напоминает иранист: «Экономические рестрикции пока остаются основным инструментом давления американцев на Иран. В Тегеране понимают, что если они не будут отменены, то со временем это может спровоцировать антиправительственные протесты или даже революцию».
По мнению Васькина, Тегеран не согласится с текущими американскими условиями по сделке и будет добиваться от них уступок. При этом иранцы готовы работать с консорциумом при условии, если они будут знать состав участников и его функционал, добавил эксперт.