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Выведет ли Россия американо-иранские переговоры по ядерной сделке из тупика

По мнению Трампа, участие Москвы может ускорить решение вопроса
Нурлан Гасымов
Иранский лидер Али Хаменеи не готов отказаться от обогащения урана, но Россия готова помочь Ирану в достижении новой ядерной сделки
Иранский лидер Али Хаменеи не готов отказаться от обогащения урана, но Россия готова помочь Ирану в достижении новой ядерной сделки / Дмитрий Азаров / РИА Новости

Россия готова подключиться к переговорам по иранской ядерной программе по мере необходимости. Об этом 5 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телефонные переговоры между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Песков добавил, что Москва продолжает поддерживать тесные партнерские отношения с Тегераном и Путин воспользуется этой возможностью, чтобы внести свой вклад в решение этой проблемы.

Разговор Путина и Трампа состоялся вечером 4 июня. Позже Трамп на своей странице в соцсети Truth Social написал, что российский глава государства предложил принять участие в переговорах с Ираном, и допустил, что он может помочь ускорить решение этого вопроса. Помощник российского президента Юрий Ушаков на брифинге сообщил, что Вашингтон считает необходимым содействие Москвы для решения иранской ядерной программы, а Трамп «был бы признателен, если Россия могла бы соответствующим образом поработать с иранской стороной».

Непрямые американо-иранские переговоры по ядерной сделке ведутся с апреля при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди и пока не привели к ощутимым результатам. Пятый раунд переговоров состоялся в Риме 23 мая. Как писал Axios со ссылкой на источники, там американская сторона предложила Тегерану создать региональный консорциум, который будет контролировать производство низкообогащенного урана, и выдвинула ряд условий для снятия санкций. Среди них – отказ Ирана от развития своих мощностей по обогащению урана, которые превышают уровень, необходимый для мирных целей; согласие на временное снижение уровня обогащения до 3%; остановка работ подземных обогатительных объектов на определенный сторонами период; а также создание строгой системы мониторинга и проверок; демонтаж ключевой инфраструктуры.

Источник Axios в иранском правительстве сообщил о готовности Тегерана к созданию регионального консорциума, но при условии, если он будет работать на территории Ирана. По данным издания, теоретически в него могли бы войти представители США, Ирана, Саудовской Аравии, Катара, а также Турции, а его деятельность будут контролировать инспекторы МАГАТЭ.

Правда, другой иранский чиновник в разговоре с CNN назвал предложения американцев по ядерной сделке «бессвязными, разрозненными и очень нереалистичными». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 4 июня в своем обращении в честь 36-й годовщины со дня смерти предыдущего лидера Рухоллы Хомейни заявил, что Иран никогда не откажется от обогащения урана, иначе это сделает иранскую атомную промышленность бесполезной и поставит Исламскую Республику в зависимость от других стран.

Тегеран после прихода Трампа к власти ускорил обогащение урана. По последним отчетам МАГАТЭ, в настоящее время Иран обладает 408 кг урана (рост в 1,5 раза с начала года), обогащенного по изотопу уран-235 до 60%. Этого объема хватит после обогащения до 90% для производства девяти ядерных боезарядов.

Желание США видеть Россию посредником в переговорах с Ираном – не более чем политический жест, замечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его мнению, Москва не обладает реальными рычагами влияния на Тегеран. Теоретически Иран мог бы согласиться с подключением России к переговорам по иранской ядерной программе, полагает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. При этом, по словам ираниста, участие Москвы не приведет к вытеснению Омана из посреднической работы. «Маскат просто организует встречи и предоставляет площадку для переговоров. Россия же потенциально могла бы стать местом хранения иранского ядерного топлива и следила бы за исполнением Ираном своих обязательств в рамках новой сделки», – пояснил эксперт.

Посредническая роль Омана, как и потенциально России, не является ключевой в разрешении ядерного кризиса, продолжает Сажин. Если для США принципиальным вопросом является прекращение производства урана на территории Исламской Республики, то для Ирана – снятие санкций, напоминает иранист: «Экономические рестрикции пока остаются основным инструментом давления американцев на Иран. В Тегеране понимают, что если они не будут отменены, то со временем это может спровоцировать антиправительственные протесты или даже революцию».

По мнению Васькина, Тегеран не согласится с текущими американскими условиями по сделке и будет добиваться от них уступок. При этом иранцы готовы работать с консорциумом при условии, если они будут знать состав участников и его функционал, добавил эксперт.

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