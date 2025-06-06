Выведет ли Россия американо-иранские переговоры по ядерной сделке из тупика

Желание США видеть Россию посредником в переговорах с Ираном – не более чем политический жест, замечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его мнению, Москва не обладает реальными рычагами влияния на Тегеран. Теоретически Иран мог бы согласиться с подключением России к переговорам по иранской ядерной программе, полагает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. При этом, по словам ираниста, участие Москвы не приведет к вытеснению Омана из посреднической работы. «Маскат просто организует встречи и предоставляет площадку для переговоров. Россия же потенциально могла бы стать местом хранения иранского ядерного топлива и следила бы за исполнением Ираном своих обязательств в рамках новой сделки», – пояснил эксперт.