Путин обсудил украинскую атаку с Трампом и, возможно, папой римским

Спустя три дня после атаки Украины на российские аэродромы и диверсий, которые в том числе привели к крушению поездов в Брянской и Курской областях, президент Владимир Путин впервые публично отреагировал на атаку Киева. Кроме того, в этот день он впервые с 19 мая провел переговоры по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Тот первым сообщил об этом в соцсети Truth Social вечером 4 июня: «Мы обсудили нападение Украины на российские самолеты, а также различные другие нападения, которые совершались обеими сторонами. Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин действительно заявил, и очень решительно, что ему придется отреагировать». Столько же места в своем сообщении Трамп уделил Ирану, в частности возможной роли России в вопросе более оперативного продвижения ядерной сделки. Позже пост был удален, но буквально на несколько минут.