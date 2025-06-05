Путин обсудил украинскую атаку с Трампом и, возможно, папой римским

Путин обсудил украинскую атаку с Трампом и, возможно, папой римскимВозможно, речь шла об ответе на беспрецедентные удары
Спустя три дня после атаки Украины на российские аэродромы и диверсий, которые в том числе привели к крушению поездов в Брянской и Курской областях, президент Владимир Путин впервые публично отреагировал на атаку Киева. Кроме того, в этот день он впервые с 19 мая провел переговоры по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Тот первым сообщил об этом в соцсети Truth Social вечером 4 июня: «Мы обсудили нападение Украины на российские самолеты, а также различные другие нападения, которые совершались обеими сторонами. Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин действительно заявил, и очень решительно, что ему придется отреагировать». Столько же места в своем сообщении Трамп уделил Ирану, в частности возможной роли России в вопросе более оперативного продвижения ядерной сделки. Позже пост был удален, но буквально на несколько минут.
Помощник президента Юрий Ушаков позже сказал журналистам, что темой разговора Путина и Трампа были итоги переговоров в Стамбуле, а также теракты на железной дороге. «Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута, причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы (о том, что Вашингтон якобы был в курсе операции, со ссылкой на украинские источники писало издание Axios. – «Ведомости»)», – заявил Ушаков. Помимо Украины был обсужден целый ряд международных вопросов с акцентом на «несколько застопорившуюся» ситуацию на переговорах с Тегераном по иранской ядерной программе. Трамп считает, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России, сказал Ушаков. Кроме того, президенты обсудили вопросы восстановления российско-американского экономического сотрудничества и высоко оценили работу спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, отметил он.
Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин считает, что Трамп демонстрирует типичный «подход реалиста к внешней политике».
«Это и отвлечение внимания от провалов на украинском направлении, и попытка сохранить контакты с Россией, и воспользоваться ее геополитическим ресурсом на Ближнем Востоке для достижения своих внешнеполитических целей, и послать сигнал внутренней аудитории, что он не сидит сложа руки, а делает все возможное для формирования более безопасного мира», – говорит он.
Одновременно с этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Путина состоялся разговор с папой римским Львом XIV. Как уточнил МИД России в своем сообщении, Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем, подчеркнул, что для окончательного разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины. Он проинформировал понтифика об итогах второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Кроме того, во время разговора в связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви была выражена надежда, что Святой престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине.
По словам источника «Ведомостей», очевидно, что в центре разговоров Путина с Трампом и папой не могли не быть вопросы с ответом России на беспрецедентные нападения Украины на аэродромы, где базировались бомбардировщики. Посольство США на Украине между тем распространило 4 июня предупреждение гражданам США с призывом покинуть Украину из-за ожидаемых ударов ракетами и беспилотниками.
Международным переговорам предшествовали внутренние совещания, где были затронуты вопросы безопасности. В частности, 4 июня на совещании с правительством Путин назвал взрывы на железных дорогах 1 июня (незадолго до атак на аэродромы) спланированными в Киеве терактами, которые, по его словам, «накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса». Он заметил, что власти в Киеве после этого могут считаться террористами, а их партнеры – спонсорами терроризма.
При этом ранее, заслушав доклад главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского, Путин счел разумным и мнение министра иностранных дел Сергея Лаврова, который заметил, что оба раунда переговоров в Стамбуле – 16 мая и 2 июня – все же дали конкретные результаты в виде договоренностей об обмене пленными. Лавров подчеркнул, что, «несмотря на новые крупные преступные провокации в последние несколько дней», важно «не поддаваться на эти провокационные действия [Киева]». Они, по словам министра иностранных дел, нацелены «на то, чтобы сорвать переговоры и продолжать получать вооружение из европейских стран».
Заявление российского президента на заседании правительства не означает, что Москва выходит из переговорного процесса, говорит ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. По его мнению, заседание стало ответом на недавние атаки в российских регионах, а Путин сформировал позицию России на случай, если украинские власти решат прекратить диалог. «Выступление главы государства также определенный месседж лидерам зарубежных государств, в особенности тех, что настаивают на немедленном прекращении боевых действий, с кем Москве приходится иметь дело», – объяснил он.
По мнению политолога Александра Немцева, Москва сейчас, вероятно, рассмотрит формат диалога с Киевом и решаемые в нем вопросы: «Если площадка позволит России и Украине обмениваться или согласовывать списки с пленными, решать гуманитарные вопросы, то формат сохранится». Перед разговором с Путиным вновь прояснилась точка зрения Трампа по новым антироссийским санкциям, готовность которых к утверждению в конгрессе 2 июня подтвердил спецпосланник главы государства Кит Келлог. Трамп попросил республиканцев в сенате пока не рассматривать соответствующий законопроект, вечером 4 июня сообщил председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил Роджер Уикер.