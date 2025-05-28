Лавров: Трампу докладывают не всю информацию о российско-украинском конфликте
Президенту США Дональду Трампу докладывают не всю информацию о российско-украинском конфликте, ее просеивают «через сито». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Министр отметил, что российская сторона будет стараться исправить эту ситуацию.
27 мая Трамп в социальной сети Truth Social написал, что, если бы не его вмешательство, с Россией произошло бы «много плохих вещей». После этих слов главы США руководитель пресс-службы американского госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что последние заявления Трампа о России не стоит рассматривать как его разочарование.
Кремль, в свою очередь, не стал комментировать заявление Трампа. «Я, честно говоря, не стал бы комментировать. Понятно, что прикладывающая изрядные усилия для мирного урегулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. И мы еще раз повторяем: мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично», – заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле приходят к выводу о недостаточной информированности Трампа о происходящем в контексте противостояния РФ и Украины. По его словам, Москва отслеживает все заявления американского лидера. В РФ видят, что Трампа не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки проводит Украина против мирных российских городов.