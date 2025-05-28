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Лавров: Трампу докладывают не всю информацию о российско-украинском конфликте

Ведомости

Президенту США Дональду Трампу докладывают не всю информацию о российско-украинском конфликте, ее просеивают «через сито». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. 

Министр отметил, что российская сторона будет стараться исправить эту ситуацию.

27 мая Трамп в социальной сети Truth Social написал, что, если бы не его вмешательство, с Россией произошло бы «много плохих вещей». После этих слов главы США руководитель пресс-службы американского госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что последние заявления Трампа о России не стоит рассматривать как его разочарование. 

Кремль, в свою очередь, не стал комментировать заявление Трампа. «Я, честно говоря, не стал бы комментировать. Понятно, что прикладывающая изрядные усилия для мирного урегулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. И мы еще раз повторяем: мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично», – заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле приходят к выводу о недостаточной информированности Трампа о происходящем в контексте противостояния РФ и Украины. По его словам, Москва отслеживает все заявления американского лидера. В РФ видят, что Трампа не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки проводит Украина против мирных российских городов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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