Получится ли у Илона Маска создать новую политическую партию в США

Предложение о помощи в создании новой американской политической партии поступило миллиардеру Илону Маску от предпринимателя Эндрю Янга. Тот заявил Politico, что известный бизнесмен ему пока не ответил, но он надеется на партнерство. В заключительной части интервью он, по предложению журналиста, обратился лично к Маску. «Илон, политический класс никогда всерьез не возьмется за вывод Америки на путь устойчивого развития, и ты сам видел это вблизи. Ты знаешь, что если это и произойдет, то только благодаря какой-то новой силе в американской политике. Помоги нам ее создать», – сказал бизнесмен.