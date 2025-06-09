Получится ли у Илона Маска создать новую политическую партию в США

Получится ли у Илона Маска создать новую политическую партию в СШАТретья партия в США никогда не добивалась власти
Предложение о помощи в создании новой американской политической партии поступило миллиардеру Илону Маску от предпринимателя Эндрю Янга. Тот заявил Politico, что известный бизнесмен ему пока не ответил, но он надеется на партнерство. В заключительной части интервью он, по предложению журналиста, обратился лично к Маску. «Илон, политический класс никогда всерьез не возьмется за вывод Америки на путь устойчивого развития, и ты сам видел это вблизи. Ты знаешь, что если это и произойдет, то только благодаря какой-то новой силе в американской политике. Помоги нам ее создать», – сказал бизнесмен.
Сам Янг, с 1995 по 2021 г. числившийся в рядах демпартии, сегодня является членом центристской партии «Вперед» (FWD), которую он и основал в 2022 г. Организационная работа ведется в 32 из 50 штатов. При этом работа партии налажена только в одном штате – во Флориде. Маск выступал в поддержку Янга, когда последний участвовал в демократических праймериз перед президентскими выборами 2020 г.
После ухода Маска из администрации 30 мая его отношения с Трампом резко ухудшились. И если миллиардер пока затих, то президент публично показывает, что не готов идти на мировую.
Конфликт обострился 5 июня после того, как президент усомнился в возможности сохранения дружеских отношений, на несколько часов в социальных сетях разразились тирады взаимных оскорблений, обвинений и угроз. Среди всего прочего Маск опубликовал опрос, в котором поинтересовался мнением подписчиков о создании новой политической партии. В пользу этой идеи высказалось 80% участников опроса.
Данные последнего полноценного опроса на эту тему агентства Gallup от 1 октября 2024 г. показывали, что идею поддерживает 58%, хотя аналогичное исследование осенью 2023 г. показывало 63%. При этом в 2024 г. 43% избирателей относили себя к независимым, а остальные 56% – к демократам и республиканцам поровну.
Идея третьей партии в США довольно популярна и не единожды была реализована. Согласно открытым данным, кроме республиканской и демократической в США насчитывается еще до 50–60 партий (если считать и действующие только в одном штате).
Но кроме уже сложившейся политической традиции им мешают ограничения в законодательстве, способствующие доминированию двух основных партий. Например, в каждом штате разные требования по количеству подписей для регистрации кандидата. Причем в некоторых из них запрещается подписывать петицию зарегистрированным избирателям одной из двух главных партий. В других на сбор подписей дается очень мало времени.
На фоне разлада между Трампом и Маском некоторые демократы, например конгрессмен Ро Канна, намекнули на возможность союза с последним. Но 7 июня Трамп успел предупредить, что миллиардер столкнется с серьезными проблемами, если решит поддерживать демократов. Ранее президент грозил Маску разрывом контрактов правительства с его компаниями.
Маск будет держаться за республиканцев по идеологическим причинам, а сотрудничество с демократами исключено, считает главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Специалист полагает, что действия Маска в политике могут трансформировать республиканскую партию.
Перспективы реальной третьей партии выглядят сомнительно, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. По мнению эксперта, хотя у бизнесмена достаточно ресурсов для ее создания, американская политсистема устроена таким образом, что третьи партии редко получают значительную поддержку электората и не могут серьезно влиять на политику. Специалист отмечает, что Маску было бы эффективнее поддерживать антитрампистских кандидатов внутри республиканской партии, поскольку создание новой силы скорее ослабит республиканцев, оттянув часть их избирателей, чем навредит демократам. Такое явление может возникнуть из-за мажоритарной системы выборов.