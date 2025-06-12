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Трамп заявил о стремлении избежать конфликта с Ираном

Он считает удар Израиля по Ирану возможным, но не неизбежным
Людмила Чернова
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры с Ираном о ядерной сделке, заявил, что хочет избежать конфликта с Тегераном.

«Я бы хотел избежать конфликта, – сказал Трамп журналистам в Белом доме. – Ирану придется вести переговоры более жестко, то есть пойти на уступки, на которые они пока не готовы».

Трамп подчеркнул, что хочет достичь соглашения с Ираном, и сообщил, что стороны уже близки к этому.

Он также повторил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. «Я предпочитаю более мирный путь», – подытожил американский лидер.

Трамп также отметил, что не считает удар Израиля по Ирану неизбежным.

«Я не хочу говорить, что это неизбежно, но похоже, что это вполне может случиться», – сказал он, комментируя вероятность атаки.

12 июня министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что 15 июня в Омане возобновятся переговоры высокого уровня между США и Ираном по ядерной программе. Шестой раунд переговоров пройдет в Маскате.

На вопрос, что является главным препятствием для заключения ядерной сделки, американский лидер объяснял, что Иран «просто требует то, что вы не можете сделать».

Основной целью для Ирана в рамках потенциальной сделки с Вашингтоном является снятие международных санкций, мешающих его торговле и деятельности западных компаний в стране. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты согласны предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но она должна быть основана исключительно на импортном ядерном топливе по «модели ОАЭ» – эта страна закупает топливо за границей, а не обогащает сама.

The New York Post писала 4 июня, что верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи фактически отверг пересмотренную ядерную сделку, которая позволила бы Тегерану продолжить низкоуровневое обогащение урана. По его словам, отказ от обогащения урана «на 100%» не соотносится с интересами страны. «Грубые и высокомерные лидеры Америки постоянно требуют, чтобы у нас не было ядерной программы. Кто вы такие, чтобы решать, должен ли Иран заниматься обогащением урана?» – сказал Хаменеи в телеобращении.

2 июня Reuters сообщало, что Иран планирует отказаться от предложения США по ядерной сделке. По мнению иранского комитета по ядерным переговорам, оно «совершенно одностороннее», а потому «неприемлемое».

При посредничестве Омана уже состоялись пять раундов переговоров США и Ирана по новой ядерной сделке и отмене антииранских санкций. Новое соглашение должно стать заменой Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД; 2015 г.), фактически не работающему после выхода из него США в 2018 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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