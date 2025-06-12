Трамп заявил о стремлении избежать конфликта с Ираном

The New York Post писала 4 июня, что верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи фактически отверг пересмотренную ядерную сделку, которая позволила бы Тегерану продолжить низкоуровневое обогащение урана. По его словам, отказ от обогащения урана «на 100%» не соотносится с интересами страны. «Грубые и высокомерные лидеры Америки постоянно требуют, чтобы у нас не было ядерной программы. Кто вы такие, чтобы решать, должен ли Иран заниматься обогащением урана?» – сказал Хаменеи в телеобращении.