Захарова: США и Иран в курсе готовности России содействовать в переговорах

4 июня состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После американский лидер сообщил, что Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном, и допустил, что он может помочь ускорить решение этого вопроса. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Вашингтон считает необходимым содействие Москвы для решения иранской ядерной программы, а Трамп «был бы признателен, если Россия могла бы соответствующим образом поработать с иранской стороной».