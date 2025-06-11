Захарова: США и Иран в курсе готовности России содействовать в переговорах
И в США, и в Иране осведомлены о готовности России оказать необходимое содействие в переговорном процессе по иранской мирной атомной программе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на Rutube-канале МИД России.
По словам Захаровой, российская сторона «ни на минуту не ослабляла» усилия в пользу политико-дипломатического урегулирования вокруг иранской ядерной программы. Дипломат выразила мысль, что установившиеся в апреле опосредованные контакты между США и Ираном дали «некоторую осторожную надежду», что ситуацию получится отвести от опасной черты.
«Мы исходим с того, что в Вашингтоне прекрасно понимают губительность и недопустимость военных ударов по ядерно-энергетической инфраструктуре Ирана и сознательно сделали выбор в пользу дипломатии». Собственно говоря, ресурс именно дипломатический, политико-дипломатический, Россия неоднократно призывала использовать в полной мере, без намеков на некие иные опции», – сказала представитель МИДа.
По словам Захаровой, Москва продолжает находиться в тесном контакте с иранскими партнерами по этой теме. У США также имеется четкое представление о российских подходах.
4 июня состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После американский лидер сообщил, что Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном, и допустил, что он может помочь ускорить решение этого вопроса. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Вашингтон считает необходимым содействие Москвы для решения иранской ядерной программы, а Трамп «был бы признателен, если Россия могла бы соответствующим образом поработать с иранской стороной».
11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия поддерживает постоянные контакты с Ираном и готова помочь Тегерану и Вашингтону достигнуть соглашения по ядерной программе.