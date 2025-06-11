Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Захарова: США и Иран в курсе готовности России содействовать в переговорах

Ведомости

И в США, и в Иране осведомлены о готовности России оказать необходимое содействие в переговорном процессе по иранской мирной атомной программе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на Rutube-канале МИД России.

По словам Захаровой, российская сторона «ни на минуту не ослабляла» усилия в пользу политико-дипломатического урегулирования вокруг иранской ядерной программы. Дипломат выразила мысль, что установившиеся в апреле опосредованные контакты между США и Ираном дали «некоторую осторожную надежду», что ситуацию получится отвести от опасной черты.

«Мы исходим с того, что в Вашингтоне прекрасно понимают губительность и недопустимость военных ударов по ядерно-энергетической инфраструктуре Ирана и сознательно сделали выбор в пользу дипломатии». Собственно говоря, ресурс именно дипломатический, политико-дипломатический, Россия неоднократно призывала использовать в полной мере, без намеков на некие иные опции», – сказала представитель МИДа.

По словам Захаровой, Москва продолжает находиться в тесном контакте с иранскими партнерами по этой теме. У США также имеется четкое представление о российских подходах.

4 июня состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После американский лидер сообщил, что Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном, и допустил, что он может помочь ускорить решение этого вопроса. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Вашингтон считает необходимым содействие Москвы для решения иранской ядерной программы, а Трамп «был бы признателен, если Россия могла бы соответствующим образом поработать с иранской стороной».

11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия поддерживает постоянные контакты с Ираном и готова помочь Тегерану и Вашингтону достигнуть соглашения по ядерной программе.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных