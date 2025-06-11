В Кремле подтвердили готовность помогать США и Ирану в рамках ядерной сделки

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина 4 июня стало известно, что российский глава государства предложил принять участие в переговорах с Ираном, и допустил, что он может помочь ускорить решение этого вопроса. Помощник российского президента Юрий Ушаков тогда сообщил, что Вашингтон считает необходимым содействие Москвы для решения иранской ядерной программы, а Трамп «был бы признателен, если Россия могла бы соответствующим образом поработать с иранской стороной».