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В Кремле подтвердили готовность помогать США и Ирану в рамках ядерной сделки

Ведомости

Россия поддерживает постоянные контакты с Ираном и готова помочь Тегерану и Вашингтону достигнуть соглашения по ядерной программе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такое может произойти только «при необходимости», если стороны посчитают это нужным.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о готовности России, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана.

«Эта тема – вот именно с такими формулировками – обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора Путина и Трампа. При необходимости – еще раз здесь очень важно оговориться, что при необходимости, если стороны посчитают это нужным, – Россия будет готова такие услуги оказать», – прокомментировал его слова Песков.

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина 4 июня стало известно, что российский глава государства предложил принять участие в переговорах с Ираном, и допустил, что он может помочь ускорить решение этого вопроса. Помощник российского президента Юрий Ушаков тогда сообщил, что Вашингтон считает необходимым содействие Москвы для решения иранской ядерной программы, а Трамп «был бы признателен, если Россия могла бы соответствующим образом поработать с иранской стороной».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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