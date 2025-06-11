В Кремле подтвердили готовность помогать США и Ирану в рамках ядерной сделки
Россия поддерживает постоянные контакты с Ираном и готова помочь Тегерану и Вашингтону достигнуть соглашения по ядерной программе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такое может произойти только «при необходимости», если стороны посчитают это нужным.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о готовности России, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана.
«Эта тема – вот именно с такими формулировками – обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора Путина и Трампа. При необходимости – еще раз здесь очень важно оговориться, что при необходимости, если стороны посчитают это нужным, – Россия будет готова такие услуги оказать», – прокомментировал его слова Песков.
После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина 4 июня стало известно, что российский глава государства предложил принять участие в переговорах с Ираном, и допустил, что он может помочь ускорить решение этого вопроса. Помощник российского президента Юрий Ушаков тогда сообщил, что Вашингтон считает необходимым содействие Москвы для решения иранской ядерной программы, а Трамп «был бы признателен, если Россия могла бы соответствующим образом поработать с иранской стороной».