В Гааге начинается «самый важный саммит» НАТО

В ходе начавшегося 24 июня саммита НАТО в нидерландской Гааге лидеры стран – членов альянса обсуждают несколько важных вопросов, но основной на повестке – финансовые обязательства членов военно-политического блока. Президент США Дональд Трамп, говоря о НАТО, не забывает подчеркнуть недобросовестность союзников по отношению к Америке, вынужденной практически единолично нести на себе бремя военной и финансовой поддержки альянса. Зная характер президента, союзники США по НАТО приняли несколько мер. Помимо общего для лидеров стран – членов блока торжественного ужина с королем и королевой Нидерландов Виллем-Александром и Максимой, Трампа, единственного из лидеров, пригласили остановиться в одной из королевских резиденций. Продумано и то, как не переутомить его. Как сообщили источники британскому изданию The Telegraph, вместо традиционных для саммитов НАТО трех сессий состоится одна трехчасовая. Трамп и сам не планирует посещать все мероприятия и концентрируется исключительно на одной теме – достижении действующего и согласовании нового целевого показателя оборонных расходов для стран – членов альянса.