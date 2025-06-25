В Гааге начинается «самый важный саммит» НАТО

В Гааге начинается «самый важный саммит» НАТОГлавный вызов для блока – Дональд Трамп
В ходе начавшегося 24 июня саммита НАТО в нидерландской Гааге лидеры стран – членов альянса обсуждают несколько важных вопросов, но основной на повестке – финансовые обязательства членов военно-политического блока. Президент США Дональд Трамп, говоря о НАТО, не забывает подчеркнуть недобросовестность союзников по отношению к Америке, вынужденной практически единолично нести на себе бремя военной и финансовой поддержки альянса. Зная характер президента, союзники США по НАТО приняли несколько мер. Помимо общего для лидеров стран – членов блока торжественного ужина с королем и королевой Нидерландов Виллем-Александром и Максимой, Трампа, единственного из лидеров, пригласили остановиться в одной из королевских резиденций. Продумано и то, как не переутомить его. Как сообщили источники британскому изданию The Telegraph, вместо традиционных для саммитов НАТО трех сессий состоится одна трехчасовая. Трамп и сам не планирует посещать все мероприятия и концентрируется исключительно на одной теме – достижении действующего и согласовании нового целевого показателя оборонных расходов для стран – членов альянса.
Союзники по альянсу подготовили и красивое обещание. Как сообщило 22 июня агентство Reuters, в итоговом тексте совместного заявления прописано достижение цели по военным расходам в 5% ВВП к 2035 г. с возможностью его пересмотра в 2029 г. Иначе говоря, нет гарантий сохранения таких целей и они могут быть пересмотрены после окончания второго и последнего президентского срока Трампа 20 января 2029 г. По данным Telegraph, итоговое совместное коммюнике сократят до одной страницы. Собеседники полагают, что текст почти целиком и полностью посвятят финансовым обязательствам стран-членов.
Дополнительно Трампа пытается задобрить генсек НАТО Марк Рютте, чье личное сообщение американский президент опубликовал в Truth Social. «Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки и Европы и всего мира. Вы достигнете того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия. Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет ваша победа», – говорится в сообщении (речь идет о расходах на оборону в 5% ВВП). Рютте также поздравил и поблагодарил Трампа за «решительные действия» в Иране, за которые «никто другой не осмелился взяться».
Источники агентства Reuters подчеркивают настрой Рютте успешно провести свой первый саммит в нынешней должности, поэтому основная цель мероприятия – показать единство союзников. В январе 2024 г. в интервью для Bloomberg Surveillance Рютте назвал правильным требование Трампа тратить больше на военные нужды. В период первой администрации Трампа в 2017–2021 гг. он был одним из немногих европейских лидеров, кто смог создать стабильные рабочие отношения с американским лидером. Согласно британской газете The Times, в 2018 г. Рютте получил прозвище «заклинатель Трампа» за то, что якобы сумел успокоить президента, критиковавшего членов альянса за недофинансирование коллективной обороны во время тогдашнего саммита лидеров организации.
Из двусторонних встреч ранее анонсировалась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Что касается двусторонних встреч, то ранее о желании переговорить с Трампом на полях саммита заявил приглашенный туда президент Украины Владимир Зеленский. Впервые он заявил об этом 24 июня австралийскому телеканалу SkyNews. В ходе саммита G7, состоявшегося в канадской Альберте 16–17 июня, встреча между двумя президентами также не состоялась. Отъезд Трампа с нынешнего саммита запланирован на вторую половину дня 25 июня после пресс-конференции.
Целевой показатель по расходам на оборону – часть соглашения, достигнутого министрами обороны стран – членов НАТО в 2006 г. Оно предписывает постепенно увеличить минимальный уровень ежегодных расходов на оборону до 2% ВВП. Согласно данным НАТО, когда Трамп стал президентом в 2017 г., из 27 (на тот момент) членов блока только пять удовлетворяли этому требованию. К концу президентства Трампа их количество увеличилось до 10 (включая США). По данным официальной статистики НАТО, к 2025 г. цель в 2% соблюдают уже 23 члена альянса.
Саммит кажется малоперспективным, считает старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. Эксперт сомневается в достижении конкретных договоренностей, например по украинскому и ближневосточному вопросам. Что касается цели в 5% ВВП, то, по мнению Кошкина, для Трампа это прежде всего позерство перед внутренней аудиторией. Для европейцев – инструмент политической мобилизации на фоне тезиса о «российской угрозе». По мнению эксперта, преодолеть бюрократическую инерцию и добиться реального увеличения взносов в текущих условиях невозможно.
Краткий визит Трампа на саммит НАТО свидетельствует о его скептическом отношении к многосторонней дипломатии, отмечает доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. Американский президент демонстрирует второстепенную роль альянса, делая ставку на односторонние действия.