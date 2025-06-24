Трамп заявил о желании заключить сделку с Россией
Президент США Дональд Трамп хотел бы заключить соглашение с Россией. Об этом сам американский лидер заявил журналистам на борту самолета, который направляется на саммит НАТО в Нидерланды.
«Я бы хотел увидеть сделку с Россией», – подчеркнул Трамп.
Он напомнил о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Трампа, российский глава поинтересовался, может ли он помочь США с Ираном. В ответ президент США сказал, что ему не нужна помощь с исламской республикой, но «нужна помощь с вами».
16 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США отменили консультации с Россией по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях и нормализации работы посольств. Дипломат выразила надежду, что пауза не станет слишком длинной. По состоянию на 20 июня МИД не располагал информацией о следующем раунде переговоров стран.
22 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что причина, по которой Вашингтон взял паузу в переговорах с Москвой, пока касается только вопроса географии. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков говорил, что Путин и Трамп сохраняют возможность экстренного обмена сообщениями и могут созвониться в любой момент.