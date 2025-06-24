Трамп заявил о желании заключить сделку с Россией

Он напомнил о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Трампа, российский глава поинтересовался, может ли он помочь США с Ираном. В ответ президент США сказал, что ему не нужна помощь с исламской республикой, но «нужна помощь с вами».