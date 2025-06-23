Песков: контакты Путина и Трампа возможны в любой момент
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сохраняют возможность экстренного обмена сообщениями и могут созвониться в любой момент. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, у глав государств есть договоренность, что в случае необходимости они могут оперативно выйти на контакт.
«Есть такая возможность, есть канал закрытой связи, который позволяет им в любой момент дня и ночи созваниваться друг с другом. Это самый надежный и самый быстрый канал», – пояснил представитель Кремля.
Комментируя перспективы очной встречи, Песков отметил, что она возможна только после подготовки конкретных решений и согласований, которые могли бы лечь в основу переговоров.
Также пресс-секретарь президента добавил, что удары США по Ирану не повлияют на российско-американский диалог. «Это независимые процессы», – отметил он.
Песков сообщал, что Трамп не говорил Путину о намерениях Вашингтона нанести удар по Ирану. Хотя сама тема конфликта на Ближнем Востоке не раз обсуждалась и комментировалась лидерами в ходе их последних контактов по телефону. После ударов США по ядерных объектам в Иране МИД РФ указал, что это решение грубо нарушило международное право.