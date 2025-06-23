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Песков: контакты Путина и Трампа возможны в любой момент

Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сохраняют возможность экстренного обмена сообщениями и могут созвониться в любой момент. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, у глав государств есть договоренность, что в случае необходимости они могут оперативно выйти на контакт.

«Есть такая возможность, есть канал закрытой связи, который позволяет им в любой момент дня и ночи созваниваться друг с другом. Это самый надежный и самый быстрый канал», – пояснил представитель Кремля.

Комментируя перспективы очной встречи, Песков отметил, что она возможна только после подготовки конкретных решений и согласований, которые могли бы лечь в основу переговоров.

Также пресс-секретарь президента добавил, что удары США по Ирану не повлияют на российско-американский диалог. «Это независимые процессы», – отметил он.

Песков сообщал, что Трамп не говорил Путину о намерениях Вашингтона нанести удар по Ирану. Хотя сама тема конфликта на Ближнем Востоке не раз обсуждалась и комментировалась лидерами в ходе их последних контактов по телефону. После ударов США по ядерных объектам в Иране МИД РФ указал, что это решение грубо нарушило международное право.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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