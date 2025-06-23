Трамп не уведомлял Путина о намерениях нанести удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп не говорил президенту России Владимиру Путину о намерениях Вашингтона нанести удар по Ирану. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля уточнил, что сама тема Ирана неоднократно обсуждалась лидерами во время их последних разговоров. В частности, со стороны России озвучивались определенные предложения.
«Но непосредственно детального информирования об этом нет», – подчеркнул Песков.
Эскалация конфликта между Ираном и Израилем произошла 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Начальник штаба вооруженных сил Ирана Сейед Абдолрахим Мусави заверил, что США будут наказаны за атаки по стране и поддержку Израиля.
Россия осудила атаки США по нескольким ядерных объектам в Иране. МИД РФ указал, что решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию «суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право». Россия призвала Совет Безопасности ООН отреагировать на произошедшее и вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.