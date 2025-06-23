Трамп не уведомлял Путина о намерениях нанести удар по Ирану

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем произошла 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.