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Трамп не уведомлял Путина о намерениях нанести удар по Ирану

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не говорил президенту России Владимиру Путину о намерениях Вашингтона нанести удар по Ирану. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля уточнил, что сама тема Ирана неоднократно обсуждалась лидерами во время их последних разговоров. В частности, со стороны России озвучивались определенные предложения.

«Но непосредственно детального информирования об этом нет», – подчеркнул Песков.

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем произошла 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Начальник штаба вооруженных сил Ирана Сейед Абдолрахим Мусави заверил, что США будут наказаны за атаки по стране и поддержку Израиля.

Россия осудила атаки США по нескольким ядерных объектам в Иране. МИД РФ указал, что решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию «суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право». Россия призвала Совет Безопасности ООН отреагировать на произошедшее и вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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