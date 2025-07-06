Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Страны БРИКС включили в итоговую декларацию пункт об урегулировании на Украине

Саммит объединения в Рио-де-Жанейро проходит 6–7 июля
София Векслер
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Лидеры стран – членов БРИКС приняли итоговую декларацию XVII саммита в Рио-де-Жанейро. Она опубликована на сайте Кремля.

В декларации сказано, что страны объединения отмечают предложения посредничества для разрешения конфликта на Украине, включая создание Африканской мирной инициативы и «Группы друзей за мир». В ней также выражена надежда, что усилия по урегулированию российско-украинского конфликта приведут к мирному соглашению.

Кроме того, в декларации осуждаются атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях, а также удары по Ирану. По мнению членов БРИКС, атака на Исламскую Республику является нарушением Устава ООН. Страны объединения выразили обеспокоенность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке и с атаками на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты Ирана. Они высказали поддержку дипломатическим инициативам, которые направлены на решение региональных конфликтов, и призвали Совет Безопасности ООН заняться этими вопросами.

Отдельно лидеры стран БРИКС призвали все стороны переговоров по сектору Газа продолжать их для достижения постоянного прекращения огня, а также обеспечить освобождение всех заложников, удерживаемых радикальной палестинской группировкой «Хамас», добиться вывода израильских войск из анклава и со всех «палестинских территорий» и гарантировать беспрепятственный доступ гуманитарной помощи.

Члены БРИКС обязались укреплять сотрудничество по трем направлениям: политическое и военное, экономическое и финансовое, культурное и межличностное сотрудничество, а также стратегическое партнерство на благо народов стран. Они выразили поддержку Индии в ее председательстве в БРИКС в 2026 г. и проведении XVIII саммита БРИКС в стране.

Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро проходит 6–7 июля. Делегацию России на мероприятии возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее объявил, что российский глава Владимир Путин не поедет на саммит в Бразилию. Соответствующее решение принято в связи со сложностями из-за требований Международного уголовного суда (МУС). Правительство Бразилии не смогло занять четкую позицию, которая позволила бы Путину принять участие в саммите. В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Странами – членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Индонезия. В этом году в объединении председательствует Бразилия.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных