Страны БРИКС включили в итоговую декларацию пункт об урегулировании на Украине

Страны БРИКС включили в итоговую декларацию пункт об урегулировании на УкраинеСаммит объединения в Рио-де-Жанейро проходит 6–7 июля
Лидеры стран – членов БРИКС приняли итоговую декларацию XVII саммита в Рио-де-Жанейро. Она опубликована на сайте Кремля.
В декларации сказано, что страны объединения отмечают предложения посредничества для разрешения конфликта на Украине, включая создание Африканской мирной инициативы и «Группы друзей за мир». В ней также выражена надежда, что усилия по урегулированию российско-украинского конфликта приведут к мирному соглашению.
Кроме того, в декларации осуждаются атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях, а также удары по Ирану. По мнению членов БРИКС, атака на Исламскую Республику является нарушением Устава ООН. Страны объединения выразили обеспокоенность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке и с атаками на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты Ирана. Они высказали поддержку дипломатическим инициативам, которые направлены на решение региональных конфликтов, и призвали Совет Безопасности ООН заняться этими вопросами.
Отдельно лидеры стран БРИКС призвали все стороны переговоров по сектору Газа продолжать их для достижения постоянного прекращения огня, а также обеспечить освобождение всех заложников, удерживаемых радикальной палестинской группировкой «Хамас», добиться вывода израильских войск из анклава и со всех «палестинских территорий» и гарантировать беспрепятственный доступ гуманитарной помощи.
Члены БРИКС обязались укреплять сотрудничество по трем направлениям: политическое и военное, экономическое и финансовое, культурное и межличностное сотрудничество, а также стратегическое партнерство на благо народов стран. Они выразили поддержку Индии в ее председательстве в БРИКС в 2026 г. и проведении XVIII саммита БРИКС в стране.
Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро проходит 6–7 июля. Делегацию России на мероприятии возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее объявил, что российский глава Владимир Путин не поедет на саммит в Бразилию. Соответствующее решение принято в связи со сложностями из-за требований Международного уголовного суда (МУС). Правительство Бразилии не смогло занять четкую позицию, которая позволила бы Путину принять участие в саммите. В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Странами – членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Индонезия. В этом году в объединении председательствует Бразилия.