Страны БРИКС включили в итоговую декларацию пункт об урегулировании на Украине

Кроме того, в декларации осуждаются атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях, а также удары по Ирану. По мнению членов БРИКС, атака на Исламскую Республику является нарушением Устава ООН. Страны объединения выразили обеспокоенность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке и с атаками на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты Ирана. Они высказали поддержку дипломатическим инициативам, которые направлены на решение региональных конфликтов, и призвали Совет Безопасности ООН заняться этими вопросами.