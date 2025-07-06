Лавров поучаствовал в фотографировании глав делегаций на саммите БРИКС

В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Власти Бразилии выступили с инициативой ввести иммунитет от ареста для президентов. Кроме того, страна предложила обозначить в международном праве иммунитет для глав государств, не участвующих в суде, но не покинула Римский статут.