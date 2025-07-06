Лавров поучаствовал в фотографировании глав делегаций на саммите БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в официальной церемонии фотографирования глав делегаций на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Фотографии опубликовал МИД России в своем Telegram-канале.
В центре снимка стоит президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Справа от него находятся президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индонезии Прабово Субианто, наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян и Лавров. Слева расположились премьер Госсовета КНР Ли Цян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. На фоне установлена белая надпись «БРИКС».
Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро проходит 6–7 июля. Делегацию России на мероприятии возглавил Лавров. В конце июня помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что российский глава Владимир Путин не поедет на саммит объединения в Бразилию. Соответствующее решение связано со сложностями в контексте требований Международного уголовного суда (МУС). Правительство Бразилии не смогло занять четкую позицию, которая позволила бы Путину принять участие в саммите.
В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Власти Бразилии выступили с инициативой ввести иммунитет от ареста для президентов. Кроме того, страна предложила обозначить в международном праве иммунитет для глав государств, не участвующих в суде, но не покинула Римский статут.
Государствами – членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Индонезия. В 2025 г. в объединении председательствует Бразилия.