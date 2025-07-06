Захарова опубликовала лозунг на автономерах кортежа Лаврова на саммите БРИКС
Номера автомобилей кортежа российской делегации, которая прибыла в Бразилию на саммит БРИКС во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, отмечены подписью «Мы – Россия! Мы – Лавров!». Фотографию разместила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Сергей Лавров прибыл накануне в Рио. По номерам машин кортежа это понятно всем», – отметила дипломат.
Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро проходит 6–7 июля. Российскую делегацию возглавил Лавров. О том, что президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит в Бразилию, стало известно 25 июня. Помощник российского главы Юрий Ушаков уточнил, что решение связано со сложностями в контексте требований Международного уголовного суда (МУС). Кабмин Бразилии не смог занять четкую позицию, которая позволила бы Путину принять участие в саммите.
В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Власти Бразилии выступили с инициативой смягчить ситуацию и ввести иммунитет от ареста для президентов. Также страна предложила обозначить в международном праве иммунитет для глав государств, не участвующих в суде, но не покинула Римский статут.
Странами – членами БРИКС сейчас являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Индонезия. В 2025 г. в объединении председательствует Бразилия.