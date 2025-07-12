CNN: высшие должностные лица не понесли ответственность за покушение на Трампа

С тех пор только шесть сотрудников Секретной службы были привлечены к дисциплинарной ответственности. Их временно отстранили от работы без сохранения заработной платы. Собеседники телеканала уточнили, что большинство из тех, кто столкнулся с дисциплинарным взысканием, были работниками местного отделения службы в Питтсбурге, что породило ощущение, что они стали «козлами отпущения» за неудачи вышестоящего руководства.