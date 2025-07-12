CNN: высшие должностные лица не понесли ответственность за покушение на Трампа

CNN: высшие должностные лица не понесли ответственность за покушение на ТрампаСпустя год в Секретной службе возникло разочарование из-за реакции на сбои в безопасности
Высшие должностные лица не понесли ответственность за покушение на президента США Дональда Трампа на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании вечером 13 июля 2024 г. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Спустя практически год после покушения в Секретной службе США возникло глубокое разочарование по поводу реакции на произошедшие в тот день сбои в системе безопасности. Вскоре после инцидента глава службы Кимберли Читл подала в отставку. Она говорила, что покушение на кандидата в президенты стало самым большим провалом службы за последние десятилетия.
С тех пор только шесть сотрудников Секретной службы были привлечены к дисциплинарной ответственности. Их временно отстранили от работы без сохранения заработной платы. Собеседники телеканала уточнили, что большинство из тех, кто столкнулся с дисциплинарным взысканием, были работниками местного отделения службы в Питтсбурге, что породило ощущение, что они стали «козлами отпущения» за неудачи вышестоящего руководства.
«Никто из оперативных сотрудников не был привлечен к ответственности, некоторые даже получили повышение», – рассказал бывший высокопоставленный сотрудник службы.
13 июля 2024 г. Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. После произошедшего Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании.
В сентябре того же года исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу-младший заявил, что сотрудники службы понесли наказание за ошибки, допущенные при покушении. Служба также опубликовала отчет, согласно которому главными проблемами стали сбои в коммуникации и недостаточное планирование.