Секретная служба США признала свой провал во время покушения на Трампа

Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Рядом с гольф-клубом нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем».