Секретная служба США признала свой провал во время покушения на Трампа
Сотрудники Секретной службы США понесли наказание за ошибки, допущенные при покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности директора службы Рональд Роу-младший, пишет The New York Times (NYT).
«Эти сотрудники будут привлечены к ответственности. Ведомство имеет одну из самых строгих систем наказаний во всем федеральном правительстве», – сказал он.
Служба также опубликовала отчет, согласно которому главными проблемами стали сбои в коммуникации, в том числе с правоохранительными органами Пенсильвании, и недостаточное планирование.
13 июля бывший президент США был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.
После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал произошедшее провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.
Вторая попытка покушения произошла 15 сентября. На сайте предвыборного штаба Трампа было опубликовано заявление, в котором говорилось, что поблизости от экс-президента произошла стрельба. Тогда Трамп находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, когда агент Секретной службы США открыл огонь по предполагаемому стрелку.
Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Рядом с гольф-клубом нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем».