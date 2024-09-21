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Секретная служба США признала свой провал во время покушения на Трампа

Ведомости

Сотрудники Секретной службы США понесли наказание за ошибки, допущенные при покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности директора службы Рональд Роу-младший, пишет The New York Times (NYT).

«Эти сотрудники будут привлечены к ответственности. Ведомство имеет одну из самых строгих систем наказаний во всем федеральном правительстве», – сказал он.

Служба также опубликовала отчет, согласно которому главными проблемами стали сбои в коммуникации, в том числе с правоохранительными органами Пенсильвании, и недостаточное планирование.

13 июля бывший президент США был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.

После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал произошедшее провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.

Вторая попытка покушения произошла 15 сентября. На сайте предвыборного штаба Трампа было опубликовано заявление, в котором говорилось, что поблизости от экс-президента произошла стрельба. Тогда Трамп находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, когда агент Секретной службы США открыл огонь по предполагаемому стрелку.

Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Рядом с гольф-клубом нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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