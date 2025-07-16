«Справедливая Россия» предложила назначить аудитором СП Олега Нилова

Нилов – заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, поэтому тема учета и контроля ему знакома, говорит политолог Константин Калачев. «Переход в новое качество соответствует его интересам и желаниям. Быть аудитором сейчас интереснее, чем депутатом. Для него это уход из публичной политики на ответственную должность. Для фракции – свой человек в Счетной палате. СП как высший орган государственного аудита хоть и подотчетна Федеральному собранию, но имеет собственную субъектность. Нилов питерский, так что не потеряется. Возраст для аудитора у него самый подходящий. Опыт огромный», – сказал эксперт «Ведомостям».