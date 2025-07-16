«Справедливая Россия» предложила назначить аудитором СП Олега Нилова

«Справедливая Россия» предложила назначить аудитором СП Олега НиловаПолномочия действующего аудитора Андрея Перчяна истекают 18 сентября
Фракция «Справедливая Россия» (СР) направила в Совет Госдумы кандидатуру первого замглавы депутатского объединения Олега Нилова на должность аудитора Счетной палаты (СП). Об этом «Ведомостям» сообщил сам депутат. Информацию подтвердили и в партии. «Рассмотрение в Госдуме состоится, вероятно, осенью», – отметили в СР.
У действующего аудитора СП Андрея Перчяна, делегированного справороссами в 2013 г., 18 сентября истекает второй срок полномочий. В соответствии с законом «О Счетной палате» одно и то же лицо не может занимать должность аудитора более двух сроков подряд. Каденция аудитора составляет шесть лет, на второй срок Перчян заступил в сентябре 2019 г.
Нилов – заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, поэтому тема учета и контроля ему знакома, говорит политолог Константин Калачев. «Переход в новое качество соответствует его интересам и желаниям. Быть аудитором сейчас интереснее, чем депутатом. Для него это уход из публичной политики на ответственную должность. Для фракции – свой человек в Счетной палате. СП как высший орган государственного аудита хоть и подотчетна Федеральному собранию, но имеет собственную субъектность. Нилов питерский, так что не потеряется. Возраст для аудитора у него самый подходящий. Опыт огромный», – сказал эксперт «Ведомостям».
По закону Совет Федерации (СФ) и Госдума назначают по шесть аудиторов СП сроком на шесть лет по представлению президента. Думские фракции формируют предложения по кандидатурам для назначения на должности зампреда СП и аудиторов и направляют их в Совет Думы. Тот направляет поступившие предложения президенту, который либо поддерживает кандидатуру, либо выдвигает свою и направляет ее в Госдуму, после чего депутаты принимают постановление о назначении. 4 июля собеседник «Ведомостей» в Госдуме сообщал, что фракциям установят срок до 18 июля для назначения в совет нижней палаты парламента предложений о кандидатурах на должности аудиторов.
Помимо Перчяна 18 сентября истекают сроки полномочий у Валерия Богомолова («Единая Россия»), Сергея Штогрина (КПРФ) и Данила Шилкова (ЛДПР), а 24 сентября – у заместителя председателя СП Галины Изотовой (назначена на должность постановлением СФ). Все они были назначены в сентябре 2019 г. Учитывая, что Изотова и Шилков занимали свои посты в течение одного срока, их полномочия могут быть продлены на новую каденцию.
Осенняя ротация в СП станет первой после того, как ее председателем 14 мая 2024 г. стал Борис Ковальчук, бывший председатель правления «Интер РАО» и экс-замруководителя контрольного управления администрации президента. Он также является сыном бизнесмена и экс-председателя совета директоров АБ «Россия» Юрия Ковальчука.