Трамп введет пошлины в 10–15% против 150 малых стран

Примерно для 150 стран пошлины для ввозимых из них в США товаров составят 10–15%, заявил Трамп в интервью Real America’s Voice. По его мнению, упомянутые страны «не очень велики и не занимаются большим бизнесом». Кроме того, Трамп сообщил, что его администрация близка к заключению торговой сделки с Евросоюзом и Индией. Европу президент США еще раз обвинил в том, что ранее она в течение долгого времени «наносила убытки» США, но теперь ведет себя вежливо и нацелилась на заключение соглашения с Вашингтоном. Ранее, 12 июля, Трамп объявил о своем решении ввести пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, если соглашение не будет достигнуто. Как написало 17 июля издание Financial Times (FT), Трамп грозит ЕС в случае введения им ответных пошлин на американскую продукцию прибавить «это число» к упомянутым пошлинам в 30%. В ответ на это, сообщает FT, Брюссель начал разрабатывать варианты мер на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном.