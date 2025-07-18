Трамп введет пошлины в 10–15% против 150 малых стран

Трамп введет пошлины в 10–15% против 150 малых странДоговариваться с ними нерентабельно
Примерно для 150 стран пошлины для ввозимых из них в США товаров составят 10–15%, заявил Трамп в интервью Real America’s Voice. По его мнению, упомянутые страны «не очень велики и не занимаются большим бизнесом». Кроме того, Трамп сообщил, что его администрация близка к заключению торговой сделки с Евросоюзом и Индией. Европу президент США еще раз обвинил в том, что ранее она в течение долгого времени «наносила убытки» США, но теперь ведет себя вежливо и нацелилась на заключение соглашения с Вашингтоном. Ранее, 12 июля, Трамп объявил о своем решении ввести пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, если соглашение не будет достигнуто. Как написало 17 июля издание Financial Times (FT), Трамп грозит ЕС в случае введения им ответных пошлин на американскую продукцию прибавить «это число» к упомянутым пошлинам в 30%. В ответ на это, сообщает FT, Брюссель начал разрабатывать варианты мер на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном.
О введении так называемых зеркальных (т. е. якобы адекватных торговым дисбалансам) торговых пошлин в отношении 185 стран Трамп объявил 2 апреля. Базовая ставка на импорт иностранных товаров составила 10%, но для 57 государств она была повышена. Вскоре введение этих пошлин было приостановлено, так как многие страны захотели заключить с Вашингтоном более выгодные торговые соглашения. Так, в рамках торговых переговоров США с Вьетнамом, в отношении которого была введена пошлина в 46%, последний обещал закупить американских товаров и оружия на общую сумму $90 млрд и согласился на продажу на территории страны продукции из США с нулевым тарифом, получив взамен пошлины в 20% на свои товары и 40% – на реэкспортируемые.
Помимо оглашения размеров пошлин Трамп занимался рассылкой писем руководителям других стран, в которых писал о введении возможных тарифных ставок на случай, если заключить торговые соглашения не удастся. Например, он пригрозил Бразилии введением 50%-ных пошлин. К 12 июля письма разослали в 25 стран.
Трамп своими пошлинами бросает вызов всей мировой экономике, чтобы удержать лидерство США, считает научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. В условиях трансформации мирового порядка США всеми силами хотят удержать лидирующие позиции в экономике. Если раньше Вашингтон десятилетиями выступал за свободную торговлю, так как равных американскому бизнесу просто не было, то теперь США сталкиваются с конкуренцией других стран, например Китая. Поэтому администрация Трампа прикладывает политические усилия для сохранения собственных позиций. Кроме того, американский лидер взял курс на реиндустриализацию и возвращение производств из третьих стран на территорию США, что инструментально выражается через тарифную политику. Для мировой же экономики, полагает эксперт, усилия Трампа обернутся большей ее фрагментацией.
Введение пошлин против малых стран – шаг, вполне ожидаемый от Трампа, который изначально позиционирует себя как протекционист, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Решение президента США коррелирует с его же апрельской инициативой, когда он удивил весь мир, развязав глобальную тарифную войну. Таким образом, Трамп пытается показать свою последовательность и иммунитет к критике, а также то, что он является человеком слова. Объектом относительно невысоких пошлин были выбраны малые страны, так как их торговля с США незначительна и введение тарифов против них будет относительно безболезненным, говорит эксперт.