Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В КПРФ предложили нового аудитора Счетной палаты

Им может стать депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов
Александр Тихонов
Владимир Федоренко / РИА Новости
Владимир Федоренко / РИА Новости

Фракция КПРФ в Госдуме предложила назначить аудитором Счетной палаты (СП) первого замглавы комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова, избранного в 2021 г. по иркутскому одномандатному округу. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника в Госдуме. В СП Щапов сменит Сергея Штогрина, назначенного в сентябре 2019 г. уже на второй шестилетний срок (в соответствии с законом «О Счетной палате» одно и то же лицо не может занимать должность аудитора более двух сроков подряд).

Щапов – очень системный человек, который в сложной политической ситуации в Иркутской области всегда выбирал правильную сторону, говорит политолог Константин Калачев. «Осторожный, продуманный, системный, свой», – охарактеризовал депутата эксперт. По мнению Калачева, Щапов был «оценен властями и может украсить собой СП». «Депутатом быть ему уже неинтересно, а в губернаторы не возьмут. Во всяком случае, сразу. Работа аудитором СП может стать ступенькой в дальнейшей карьере, когда он обретет собственную субъектность, не зависящую от КПРФ», – резюмировал Калачев.

Политолог Александр Кынев предположил, что пост в СП был предложен Щапову «в ходе торга», так как у коммуниста «было мало шансов переизбраться по округу». «Это очевидная расторговка перед выборами в Госдуму 2026 г. Пост аудитора – довольно престижный и значимый. Теперь округ Щапова либо отойдет «Единой России», либо КПРФ попытается сторговаться для кого-то другого, но политически значимая фигура для Иркутской области одна – это [первый секретарь обкома, экс-губернатор, депутат Госдумы] Сергей Левченко», — отметил Кынев.

Левченко участвует в выборах губернатора Иркутской области. 17 июля он сообщал в своем Telegram-канале, что собрал 249 подписей муниципальных депутатов и глав в свою поддержку (для прохождения муниципального фильтра необходимо 239 автографов). Регистрация кандидатов завершится 30 июля.

Помимо Штогрина 18 сентября истекают сроки полномочий у Валерия Богомолова («Единая Россия»), Андрея Перчяна («Справедливая Россия») и Данила Шилкова (ЛДПР), а 24 сентября – у заместителя председателя СП Галины Изотовой (назначена на должность постановлением СФ). Все они были назначены в сентябре 2019 г. Учитывая, что Изотова и Шилков занимали свои посты в течение одного срока, их полномочия могут быть продлены на новую каденцию.

16 июля «Ведомости» сообщали, что фракция «Справедливая Россия» направила в Совет Госдумы кандидатуру первого замглавы депутатского объединения Олега Нилова на должность аудитора СП. «Ведомости» направили запросы в другие думские фракции о кандидатурах аудиторов.

Осенняя ротация в СП станет первой после того, как ее 14 мая 2024 г. возглавил бывший председатель правления «Интер РАО» (с 2009 по 2010 г. – в статусе и. о.) Борис Ковальчук, являющийся сыном бизнесмена и экс-председателя совета директоров АБ «Россия» Юрия Ковальчука, писали «Ведомости» 4 июля.

По закону Совет Федерации (СФ) и Госдума назначают по шесть аудиторов СП сроком на шесть лет по представлению президента. Думские фракции формируют предложения по кандидатурам для назначения на должности зампреда СП и аудиторов и направляют их в Совет Думы. Тот направляет поступившие предложения президенту, который либо поддерживает кандидатуру, либо выдвигает свою и направляет ее в Госдуму, после чего депутаты принимают постановление о назначении. 4 июля собеседник «Ведомостей» в Госдуме сообщал, что фракциям установят срок до 18 июля для направления в совет нижней палаты парламента предложений о кандидатурах на должности аудиторов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных