Вячеслав Володин пригласил в Госдуму министра Максута Шадаева

Штрафы за нарушение создателями и разработчиками VPN порядка взаимодействия с Роскомнадзором составят от 50 000 до 500 000 руб. За неисполнение владельцами и создателями VPN запрета на доступ к заблокированным в России ресурсам будут штрафы от 50 000 до 500 0000 руб. А за повторное нарушение – до 1 млн руб. Штрафы для граждан от 3000 до 5000 руб. будут за поиск в интернете из списка экстремистских материалов Минюста или тех тех, что указаны в п. 3 ст. 1 закона о противодействии экстремизму (широкий перечень информации – от трудов руководителей НСДАП до текстов, обосновывающих или оправдывающих национальное, расовое превосходство).