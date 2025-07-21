Вячеслав Володин пригласил в Госдуму министра Максута Шадаева

Вячеслав Володин пригласил в Госдуму министра Максута ШадаеваЕго позвали на финальное рассмотрение законопроекта о запрете на поиск экстремистского контента
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить министра цифрового развития Максута Шадаева 22 июля в нижнюю палату, когда там будет рассматриваться законопроект о запрете на поиск экстремистского контента в интернете. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника в нижней палате. С таким предложением спикер Госдумы выступил 21 июля на Совете Госдумы, где собирается руководство нижней палаты, главы комитетов и фракций. По словам двух собеседников, такое решение было принято из-за того, что законопроект получил широкий резонанс.
Ранее о том, что Володин пригласил Шадаева в Думу, сообщили и «РИА Новости».
Совет думы принял решение рассмотреть законопроект уже в окончательном третьем чтении 22 июля. В этом чтении обычно вносятся лишь юридико-технические поправки. «Поэтому вряд ли стоит ожидать, что законопроект перенесут на осеннюю сессию, раз он стоит в расписании», – говорит собеседник.
Поправки, вводящие наказание за отказ владельцами VPN-сервисов блокировать незаконную информацию и поиск в сети экстремистских материалов, были одобрены 14 июля комитетом Госдумы по госстроительству. Внесены изменения были в законопроект, уточняющий штрафы в КоАП за нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. При этом обсуждения самих поправок не было. Их текст в думской базе появился лишь за день до того, как поправки были приняты Госдумой во втором ключевом чтении. Авторами части поправок стали сенаторы Артем Шейкин, Наталья Кувшинова и Руслан Смашнев, еще часть поправок были внесены правительством.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении состоялось 17 июля. Законопроект с трибуны критиковали лишь представители КПРФ. Тогда «за» выступили 283, «против» – 11, воздержались 22 депутата. 134 человека не голосовали. Поддержали законопроект единороссы. Не стали голосовать депутаты КПРФ, воздержались в основном депутаты из «Справедливой России», а против проголосовали «Новые люди».
Законопроект вводит штрафы от 30 000 до 200 000 руб. за передачу сим-карт и за передачу информации, которая необходима для авторизации на различных ресурсах в интернете, штрафы 50 000 до 500 000 руб. за использование абонентских терминалов пропуска трафика – к примеру, роутеров – с нарушением.
Штрафы за нарушение создателями и разработчиками VPN порядка взаимодействия с Роскомнадзором составят от 50 000 до 500 000 руб. За неисполнение владельцами и создателями VPN запрета на доступ к заблокированным в России ресурсам будут штрафы от 50 000 до 500 0000 руб. А за повторное нарушение – до 1 млн руб. Штрафы для граждан от 3000 до 5000 руб. будут за поиск в интернете из списка экстремистских материалов Минюста или тех тех, что указаны в п. 3 ст. 1 закона о противодействии экстремизму (широкий перечень информации – от трудов руководителей НСДАП до текстов, обосновывающих или оправдывающих национальное, расовое превосходство).