Госдума приняла поправки о штрафах за поиск экстремистского контента

Госдума приняла поправки о штрафах за поиск экстремистского контентаПротив законопроекта проголосовали только депутаты фракции «Новые люди»
Вводящий наказание за отказ владельцами VPN-сервисов блокировать незаконную информацию и поиск в сети экстремистских материалов законопроект прошел второе чтение. Представлял поправки Госдуме депутат из комитета по госстроительству Александр Тетердинко («Единая Россия»), который про суть инициативы не сказал ни слова. Он лишь обозначил, что ко второму чтению в законопроект с поправками в КоАП было подано 26 поправок, 24 из них – на принятие.
Коммунист Алексей Куринный заявил, что в Госдуме хотелось бы видеть авторов инициативы из числа сенаторов. Кроме того, он скептически отнесся к тому, что Тетердинко сможет ответить на вопросы, потому что не было заседания профильного комитета – он имел в виду комитет по информационной политике. Нынешние изменения прошли через комитет по госстроительству. Впрочем, и там текст тоже не обсуждался, поскольку заседание проходило опросным листом, сказала зампред комитета Сардана Авксентьева («Новые люди»).
Несколько депутатов выступили с предложением вынести часть поправок на отдельное голосование. Сначала Куринный высказался по поводу введения нескольких новых статей в КоАП – ст. 13.29.1 (предусматривает штрафы от 30 000 до 200 000 руб. за передачу абонентского номера – сим-карты), ст. 13.29.2 (штрафы от 30 000 до 200 000 руб. за передачу информации, которая необходима для авторизации на различных ресурсах в интернете), ст. 13.29.3 (штрафы от 50 000 до 500 000 руб. за использование абонентских терминалов пропуска трафика – к примеру, роутера – с нарушением).
«Если честно, огромное количество вопросов. Кому передавать? Как передавать? Там есть оговорки хитрые, что не является правонарушением – передача без, скажем, целей неправомерного воздействия и т. д. <...> Очень непонятно, что в итоге имеется в виду», – сказал Куринный. Он привел пример, что, по сути, человека можно будет оштрафовать, если он дал свой телефон кому-то позвонить.
Тетердинко сказал, что запрет на передачу сим-карт уже существует, поправки «просто вводят административную ответственность за несоблюдение этого требования». Правда, затем депутат уточнил, что не устанавливается запрет на передачу любой сим-карты: только если это делается «не в личных целях». К примеру, сим-карта была передана человеку, который совершил с ее помощью правонарушение, поэтому ответственность понесет и тот, кто передал карту, полагает депутат.
Он подтвердил, что вводится запрет на передачу «кодов доступа» для разных «автоматизированных информационных систем» в интернете. По его словам, есть «масса случаев», когда гражданам предлагают за деньги передавать доступы к своим аккаунтам, поэтому люди «должны понимать», что если их аккаунт используют в преступных целях, то за это будет ответственность. Третий вид ответственности – за использование сим-боксов (программно-аппаратные комплексы, которые позволяют объединять много симок под единым управлением), сказал Тетердинко.
Еще одна поправка, которая вызвала вопросы у Куринного, касается нарушения организаторами распространения информации правил взаимодействия с уполномоченными госорганами при разработке плана мероприятий по внедрению оборудования и программно-технических средств. За это предполагаются штрафы от 15 000 до 5 млн руб. (повторное нарушение – штрафы до 10 млн руб.). При этом по существующим уже в КоАПе составам законопроект предполагает в некоторых случаях увеличение штрафов в несколько раз. Куринный отметил, что речь идет о СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий).
По его словам, совершенно непонятно, какие требования будут выставляться к сетям, какая информация будет собираться с граждан. Тетердинко уточнил, что требования будут установлены подзаконными актами правительства и «соответствующих органов», которые эксплуатируют СОРМ.
Также отдельно голосовали депутаты по поправкам, которые касаются VPN. Штрафы за нарушение создателями и разработчиками VPN порядка взаимодействия с Роскомнадзором составят от 50 000 до 500 000 руб. За неисполнение владельцами и создателями VPN запрета на доступ к заблокированным в России ресурсам будут штрафы от 50 000 до 500 0000 руб. А за повторное нарушение – до 1 млн руб.
Еще одна новелла касается наказания за поиск в интернете информации из списка экстремистских материалов Минюста (содержит более 5400 позиций) или тех, что указаны в п. 3 ст. 1 закона о противодействии экстремизму (широкий перечень информации – от трудов руководителей НСДАП в нацистской Германии до текстов, обосновывающих или оправдывающих национальное, расовое превосходство). За это штрафы будут только для граждан – от 3000 до 5000 руб.
Куринный выразил опасение, что оштрафовать можно любого, кто выйдет через VPN в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России) или наткнется в сети на экстремистские материалы. «Мы реализуем самые такие, казалось бы, нелепые варианты антиутопий», – заявил коммунист. Instagram в перечень экстремистских материалов не включен, поэтому «не будем тень на плетень наводить и народ пугать», сказал Тетердинко.
Из поручений президента правительству от 16 июля
Срок исполнения – до 1 сентября 2025 г.»
Депутат-единоросс заверил также, что эти поправки не запрещают и использование VPN, они лишь направлены на то, чтобы такие механизмы не использовались для поиска в интернете экстремистских материалов. При этом он почему-то сказал лишь про список запрещенных материалов, хотя норма законопроекта говорит и о п. 3 ст. 1 закона о противодействии экстремизму, которая охватывает широкий список контента.
Особенность законопроекта в том, что правонарушение заключается не в распространении, а в потреблении запрещенного контента, говорит управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. По его мнению, случайные разовые переходы по ссылке с другого ресурса и единичные запросы не повлекут наказание, но системность и повторяемость уже создают риск. При применении новых норм и по мере появления судебных споров судам придется вырабатывать механизмы определения грани между правомерностью выявления правонарушений и соблюдением тайны частной жизни.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин отмечает, что сейчас технические вопросы установления посетителей сайтов в законопроекте не урегулированы. Эксперт предполагает, что после принятия и вступления поправок в законную силу компетентными органами будут составлены соответствующие рекомендации к выявлению подобных случаев. Проект предполагает привлечение к административной ответственности лиц, умышленно осуществляющих поиск.
Законопроектом, напомнил Егулемов, также вводится ответственность за рекламу VPN-сервисов. А их использование в соответствии с текущей редакцией не влечет ответственности само по себе, хотя и может выступать отягчающим обстоятельством при совершении преступления, заметил эксперт. По его словам, в первую очередь бизнес, особенно в сфере IT и удаленной работы, рискует оказаться в зоне неопределенности и риска.
Госдума поддержала поправки, а затем и законопроект во втором чтении в целом. «За» выступили 283, «против» – 11 (фракция «Новые люди»), воздержались 22 депутата. 134 человека не голосовали. У депутатов до конца весенней сессии осталось два пленарных заседания – 22 и 23 июля, когда они могут принять законопроект в третьем, окончательном чтении.