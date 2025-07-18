Госдума приняла поправки о штрафах за поиск экстремистского контента

Коммунист Алексей Куринный заявил, что в Госдуме хотелось бы видеть авторов инициативы из числа сенаторов. Кроме того, он скептически отнесся к тому, что Тетердинко сможет ответить на вопросы, потому что не было заседания профильного комитета – он имел в виду комитет по информационной политике. Нынешние изменения прошли через комитет по госстроительству. Впрочем, и там текст тоже не обсуждался, поскольку заседание проходило опросным листом, сказала зампред комитета Сардана Авксентьева («Новые люди»).