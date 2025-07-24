Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что зарубежные СМИ пишут о протестах на Украине

Митинги начались после решения ограничить независимость антикоррупционных структур
София Векслер
Dan Bashakov / AP
Dan Bashakov / AP

Верховная рада 22 июля проголосовала за принятие законопроекта об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). В этот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. После этого в Киеве, Одессе, Львове и Днепре начались массовые митинги.

«Ведомости» собрали реакцию зарубежных СМИ на акции протеста из-за ограничения полномочий НАБУ и САП.

Bloomberg

«Поспешное одобрение законопроекта парламентом вызвало самую крупную вспышку народного недовольства президентом с тех пор, как более трех с половиной лет назад начался конфликт с Россией. Зеленский пообещал принять новое законодательство для устранения опасений по поводу ослабления антикоррупционных органов. Однако число протестующих только в Киеве выросло до нескольких тысяч и распространилось на целых 14 городов по всей стране».

The Wall Street Journal

«Уличные протесты, спровоцированные решением президента Владимира Зеленского ликвидировать антикоррупционное ведомство страны, обнажают давно дремлющие разногласия между правительством и обществом в критический момент более чем трехлетних военных действий. <...> Демонстрации стали выражением разочарования в неспособности его администрации бороться с широко распространенным взяточничеством в то время, когда ресурсы отчаянно необходимы для обороны страны».

The Guardian

«В вечернем видеообращении Зеленский попытался отвести критику, пообещав подготовить новый законопроект. <...> Но очевидная уступка не произвела впечатления на протестующих. Разногласия возникают в политически особенно сложный момент для Украины и могут подорвать прогресс, достигнутый ею с международными партнерами в получении дополнительной помощи».

Глава ЕК потребовала Зеленского объяснить решение об антикоррупционном комитете

Политика / Международные новости

Al Jazeera

«Некоторые украинцы считают, что правительство защищает лояльных инсайдеров в ущерб прозрачности. <...> Политическая буря может привести к еще большему расколу внутри Украины в момент, когда единство жизненно важно в российско-украинском конфликте».

BBC

«Когда собрались протестующие, Зеленский признал общественный гнев и заявил, что внесет в парламент новый законопроект в ответ на критику, хотя и не сообщил никаких дополнительных подробностей о том, что в нем будет содержаться. <...> Активисты рассматривают этот шаг как возвращение к коррупции десятилетней давности, когда Украиной правил президент Виктор Янукович».

Reuters

«Тысячи людей собрались на второй день протестов в центре Киева, недалеко от офиса Зеленского. <...> Критики закона говорят, что правительство, похоже, пытается обуздать антикоррупционные ведомства для защиты чиновников. После десятилетий повсеместной коррупции в Украине чистка правительства рассматривалась как ключевое условие для вступления страны в ЕС, получения иностранной помощи и более широкой интеграции с Западом».

The Telegraph

«Зеленский, похоже, отказывается от своей противоречивой антикоррупционной реформы в попытке положить конец протестам на Украине. <...> Несмотря на это, тысячи людей все еще вышли на улицы Киева для проведения масштабной акции протеста вскоре после того, как президент сделал заявление. <...> Вооруженные силы также выступили против этих мер, обвинив президента в подрыве морального духа на фронте».

CNN

«Отвечая на критику во время ежедневного обращения, Зеленский заявил, что внесет в парламент новый законопроект, направленный на укрепление независимости антикоррупционных органов. Он сказал, что новый законопроект «укрепит правоохранительную систему». Однако протесты продолжились в среду вечером, когда сотни людей, в основном молодых, пришли в Киев, чтобы выразить свое неодобрение. <...> Что особенно важно для Киева, критика исходит как внутри Украины, так и за ее пределами, в том числе от некоторых ключевых западных союзников страны».

CBS

«Массовые митинги запрещены в соответствии с военным положением в Украине, которое началось 24 февраля 2022 г. Но впервые с тех пор в городах собрались толпы, в том числе подростков и молодежи, протестующих против законодательных изменений, которые, по их мнению, подрывают демократические ценности страны и ставят под угрозу ее путь к членству в ЕС. <...> Хотя Зеленский пообещал представить план действий, этого было недостаточно, чтобы ослабить критику украинцев, которые расценили этот шаг как попытку помешать расследованию коррупции в отношении чиновников».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных