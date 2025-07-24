Что зарубежные СМИ пишут о протестах на Украине

Что зарубежные СМИ пишут о протестах на УкраинеМитинги начались после решения ограничить независимость антикоррупционных структур
Верховная рада 22 июля проголосовала за принятие законопроекта об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). В этот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. После этого в Киеве, Одессе, Львове и Днепре начались массовые митинги.
«Ведомости» собрали реакцию зарубежных СМИ на акции протеста из-за ограничения полномочий НАБУ и САП.
«Поспешное одобрение законопроекта парламентом вызвало самую крупную вспышку народного недовольства президентом с тех пор, как более трех с половиной лет назад начался конфликт с Россией. Зеленский пообещал принять новое законодательство для устранения опасений по поводу ослабления антикоррупционных органов. Однако число протестующих только в Киеве выросло до нескольких тысяч и распространилось на целых 14 городов по всей стране».
«Уличные протесты, спровоцированные решением президента Владимира Зеленского ликвидировать антикоррупционное ведомство страны, обнажают давно дремлющие разногласия между правительством и обществом в критический момент более чем трехлетних военных действий. <...> Демонстрации стали выражением разочарования в неспособности его администрации бороться с широко распространенным взяточничеством в то время, когда ресурсы отчаянно необходимы для обороны страны».
«В вечернем видеообращении Зеленский попытался отвести критику, пообещав подготовить новый законопроект. <...> Но очевидная уступка не произвела впечатления на протестующих. Разногласия возникают в политически особенно сложный момент для Украины и могут подорвать прогресс, достигнутый ею с международными партнерами в получении дополнительной помощи».
«Некоторые украинцы считают, что правительство защищает лояльных инсайдеров в ущерб прозрачности. <...> Политическая буря может привести к еще большему расколу внутри Украины в момент, когда единство жизненно важно в российско-украинском конфликте».
«Когда собрались протестующие, Зеленский признал общественный гнев и заявил, что внесет в парламент новый законопроект в ответ на критику, хотя и не сообщил никаких дополнительных подробностей о том, что в нем будет содержаться. <...> Активисты рассматривают этот шаг как возвращение к коррупции десятилетней давности, когда Украиной правил президент Виктор Янукович».
«Тысячи людей собрались на второй день протестов в центре Киева, недалеко от офиса Зеленского. <...> Критики закона говорят, что правительство, похоже, пытается обуздать антикоррупционные ведомства для защиты чиновников. После десятилетий повсеместной коррупции в Украине чистка правительства рассматривалась как ключевое условие для вступления страны в ЕС, получения иностранной помощи и более широкой интеграции с Западом».
«Зеленский, похоже, отказывается от своей противоречивой антикоррупционной реформы в попытке положить конец протестам на Украине. <...> Несмотря на это, тысячи людей все еще вышли на улицы Киева для проведения масштабной акции протеста вскоре после того, как президент сделал заявление. <...> Вооруженные силы также выступили против этих мер, обвинив президента в подрыве морального духа на фронте».
«Отвечая на критику во время ежедневного обращения, Зеленский заявил, что внесет в парламент новый законопроект, направленный на укрепление независимости антикоррупционных органов. Он сказал, что новый законопроект «укрепит правоохранительную систему». Однако протесты продолжились в среду вечером, когда сотни людей, в основном молодых, пришли в Киев, чтобы выразить свое неодобрение. <...> Что особенно важно для Киева, критика исходит как внутри Украины, так и за ее пределами, в том числе от некоторых ключевых западных союзников страны».
«Массовые митинги запрещены в соответствии с военным положением в Украине, которое началось 24 февраля 2022 г. Но впервые с тех пор в городах собрались толпы, в том числе подростков и молодежи, протестующих против законодательных изменений, которые, по их мнению, подрывают демократические ценности страны и ставят под угрозу ее путь к членству в ЕС. <...> Хотя Зеленский пообещал представить план действий, этого было недостаточно, чтобы ослабить критику украинцев, которые расценили этот шаг как попытку помешать расследованию коррупции в отношении чиновников».