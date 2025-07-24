Что зарубежные СМИ пишут о протестах на Украине

«Массовые митинги запрещены в соответствии с военным положением в Украине, которое началось 24 февраля 2022 г. Но впервые с тех пор в городах собрались толпы, в том числе подростков и молодежи, протестующих против законодательных изменений, которые, по их мнению, подрывают демократические ценности страны и ставят под угрозу ее путь к членству в ЕС. <...> Хотя Зеленский пообещал представить план действий, этого было недостаточно, чтобы ослабить критику украинцев, которые расценили этот шаг как попытку помешать расследованию коррупции в отношении чиновников».