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Глава ЕК потребовала Зеленского объяснить решение об антикоррупционном комитете

Ведомости

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала от президента Украины Владимира Зеленского объяснить свое решение относительно ограничения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление представителя ЕК Гийома Мерсье.

По его словам, фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями принятия поправок в украинское законодательство.

22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. «За» законопроект высказались 263 депутата, «против» – 13. В тот же день Зеленский подписал соответствующий закон.

Вечером того же дня в Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые протесты против решения об ограничении полномочий ведомств. Активисты, собравшиеся в столице, начали скандировать «Нет коррупции во власти», «Позор», также они использовали лозунги с нецензурными выражениями.

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