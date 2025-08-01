ФОМ: Путину доверяют 79% россиян

42% отметили бы в бюллетене партию «Единая Россия», если бы выборы состоялись «в следующее воскресенье». Результат опроса предыдущей недели – 42%. Но только 37% опрошенных высказались о партии положительно, а 44% – отрицательно. На прошлой неделе 40% высказывались скорее хорошо и 41% – скорее плохо.