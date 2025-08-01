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ФОМ: Путину доверяют 79% россиян

По данным аналитического центра ВЦИОМ, 78,4% опрошенных доверяют президенту
Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79% россиян, следует из данных опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Согласно данным аналитического центра ВЦИОМ, 78,4% граждан РФ доверяют президенту.

Работу российского лидера на своем посту положительно оценивают 81% опрошенных ФОМ граждан. Всего 8% высказали недовольство работой Путина, 11% – затруднились дать ответ. 12% опрошенных отметили, что они скорее не доверяют президенту, а 10% – не высказались.

По поводу работы российского правительства только 53% россиян оценили ее положительно, 25% отметили плохую работу. 57% ответили, что глава правительства Михаил Мишустин работает на своем посту хорошо, 12% – оценили его деятельность негативно.

42% отметили бы в бюллетене партию «Единая Россия», если бы выборы состоялись «в следующее воскресенье». Результат опроса предыдущей недели – 42%. Но только 37% опрошенных высказались о партии положительно, а 44% – отрицательно. На прошлой неделе 40% высказывались скорее хорошо и 41% – скорее плохо.

«ФОМнибус» – репрезентативный еженедельный опрос населения в возрасте 18 лет и старше. Результаты получены за период 25–27 июля 2025 г. при помощи интервью по месту жительства респондента. Выборка составила 1500 респондентов. Опрошенные являются жителями 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, заявили в ФОМ.

По данным опроса ФОМ за 11-13 июля, доверие Путину выказали 78% опрошенных россиян. 51% посчитали, что правительство работает скорее хорошо.

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